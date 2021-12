DIRETTA Inter-Sassuolo Primavera 0-0: ultimi dieci minuti di gara

Benvenuti sulla diretta di Inter-Sassuolo, ottavo di finale della Coppa Italia Primavera in programma oggi, mercoledì 1 dicembre, alle ore 14:30 presso lo Stadio “Breda” di Sesto San Giovanni. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro l’Inter Primavera su questa pagina. A seguire, restate connessi per le dichiarazioni esclusive a mister Emiliano Bigica. Forza Sasol!

Diretta Inter-Sassuolo Primavera

0-0

82′ Ultimi due cambi per l’Inter: fuori Fabbian e Abiuso, dentro Andersen e Zuberek.

80′ Staffilata da distanza siderale di Pieragnolo, la palla esce di qualche metro.

79′ Ottima prova della mediana del Sassuolo, non tanto in impostazione quanto nella grinta messa nei contrasti e sulle seconde palle. Le cosiddette seconde linee stanno dimostrando di non avere nulla in meno dei tre giocatori che hanno giocato più spesso finora, ovvero Abubakar, Aucelli e Zenelaj.

76′ Subito ammonito Nazad per un intervento falloso su Grygar.

75′ Doppio cambio nel Sassuolo: fuori Casolari e Daniels, dentro i due francesi Nazad e Diawara. Esordio in Primavera per Ahmed Nazad dopo l’ora di gioco in Under 18 domenica scorsa.

75′ Buono spunto sulla trequarti di Forchignone, che apre per Kumi: da questi si va a Casolari, ma il suo cross è completamente sballato.

72′ Occasione Inter! I nerazzurri sulle ali dei subentrati: cross morbido di Pelamatti per l’inserimento di Casadei, che schiaccia il colpo di testa tra le braccia di Vitale.

71′ Cehu vittima di crampi: iniziano a farsi sentire le fatiche della partita e del campo pesante.

70′ Arriva un altro cambio per l’Inter: fuori Iliev, dentro Pelamatti.

70′ Silvestro tenta la rovesciata ma colpisce la testa di Pieragnolo: punizione Sassuolo affidata a Vitale.

69′ Pieragnolo taglia dentro il campo allungandosi la palla ed entrando in ritardo su Casadei: giallo per il numero 3 del Sassuolo.

68′ Archiviata anche la prima metà di secondo tempo: il risultato non si schioda dallo 0-0 di partenza.

66′ Occasione Sassuolo! Arcopinto in verticale per Daniels, l’olandese la lascia a Karamoko che entra in area e conclude in diagonale. Palla fuori di un soffio.

64′ Il Sassuolo continua a giocare la palla, ma l’Inter non si scompone facilmente e, con l’ingresso di forze fresche, proverà a sorprendere la retroguardia di Bigica.

63′ Cambia anche il Sassuolo: fuori Ferrara e Tourè, dentro Forchignone e Kumi.

61′ Primi due cambi per l’Inter: fuori Nunziatini e Sangalli, dentro Casadei e Grygar.

60′ Occasione Sassuolo! Ferrara riceve palla da Tourè sulla trequarti e la apre sulla sinistra per Karamoko: il destro di prima del francese viene parato con un bell’intervento da Rovida.

58′ Troppa fretta da parte di Cavallini, che tenta un difficile lancio lungo per Ferrara anziché proseguire l’azione giocando la sfera.

56′ Abiuso alza l’alettone sul contrasto con Tourè: giallo giusto per il numero 22 nerazzurro.

55′ Iliev si incunea tra Pieragnolo e Casolari e cade a terra: ancora una volta l’arbitro è ben posizionato e lascia correre.

54′ Cross di Cavallini respinto al limite dell’area da Sangalli: sul pallone arriva Ferrara che sbaglia completamente la misura del tiro.

54′ Silvestro fa a spallate con Cehu, lo supera e conclude di punta col destro: il pallone, deviato, viene bloccato da Vitale

53′ Sul corner seguente, Flamingo colpisce di testa guadagnando un altro angolo.

52′ Dai e vai ben riuscita tra Daniels e Cavallini, con quest’ultimo che salta Matjaz ma non Fontanarosa, che lo chiude in angolo. Bigica dalla panchina chiedeva un cross in mezzo.

51′ Cehu prima e Pieragnolo poi fanno buona guardia sui passaggi in profondità per Abiuso.

48′ Iliev ruba palla a Casolari e chiude sul primo palo, strozzando troppo la conclusione.

46′ Inizia il secondo tempo!

15.16 FINISCE IL PRIMO TEMPO! Su una svirgolata di Silvestro, l’arbitro fischia la fine dei primi 45 minuti. Inter e Sassuolo sono ancora sullo 0-0, un risultato giusto per quanto visto finora: i neroverdi sono andati vicini al gol con Daniels nelle battute finali del primo tempo.

45′ Un minuto di recupero.

45′ Karamoko fa tutto di testa sua e sbaglia l’appoggio centrale per Tourè, nonostante Pieragnolo avesse accompagnato l’azione e fosse libero sulla sinistra.

43′ Il Sassuolo ora sta provando a scavalcare il centrocampo con lanci lunghi, anche a causa del non perfetto terreno del Breda che impedisce il gioco palla a terra.

41′ Ferrara vola in cielo sul cross a campanile di Pieragnolo, ma non impatta con il pallone. L’azione prosegue e l’Inter riesce a riprendere il possesso della sfera.

38′ OCCASIONE INTER! Opportunità clamorosa per Iliev, che manda al bar Cehu ma sbaglia completamente la conclusione, appoggiandola tra le braccia di Vitale.

37′ Occasione Sassuolo! Peschetola si addormenta nella propria area, Daniels ne approfitta, vince il contrasto con Matjaz e conclude con un mancino angolato: Rovida salva il risultato.

36′ Peschetola si lascia cadere sull’arrivo di Cavallini da dietro: l’arbitro non si lascia fregare e concede la rimessa dal fondo al Sassuolo.

34′ Stavolta è Abiuso a vincere il duello con Flamingo: l’ex attaccante del Sassuolo si gira e punta la porta, l’olandese lo stende e si becca un’ammonizione. Ora sono due per parte i gialli.

32′ Tocco sotto di Daniels a liberare Tourè, che tenta la trivela per Karamoko: legge tutto Matjaz e recupera il possesso.

31′ La prima mezz’ora se n’è andata in archivio nell’equilibrio più assoluto, le due squadre sono attente a non scoprirsi.

28′ Segnaliamo intanto il risultato finale dell’ottavo di finale tra Empoli e Ascoli, vinto dai toscani per 4-1. L’Empoli aspetta ai quarti la vincente proprio di Inter-Sassuolo.

26′ Intervento in ritardo di Silvestro su Pieragnolo, che si autoaccusa subito dell’intervento. Resta a terra il terzino veneto.

26′ Sulla punizione seguente, Casolari trova Cehu in area: la sponda dell’albanese a cercare Flamingo è disinnescata da Rovida.

25′ Ottima uscita del Sassuolo sull’asse Tourè-Ferrara-Cavallini: il terzino si sgancia sulla destra e viene atterrato da Matjaz. Secondo giallo nel giro di pochi minuti per un giocatore dell’Inter.

23′ Casolari, già ammonito, rischia molto affondando l’intervento in area su Iliev: l’arbitro commina un giallo per simulazione all’attaccante dell’Inter.

22′ Imbucata difficile tentata da Karamoko per Cavallini: Matjaz copre l’uscita sul fondo del pallone.

21′ Va Moretti con il tiro al volo di sinistro: Vitale para senza problemi.

20′ Daniels aiuta spesso in fase difensiva, ma la sua irruenza porta spesso a dei falli evitabili, come quello su Peschetola: punizione dal lato corto dell’area per l’Inter.

19′ Giocata di fino di Casolari, che si porta la palla alla bandierina sulla pressione di Iliev e se ne libera con un tocco di suola più tunnel: il 10 nerazzurro è costretto a spendere un fallo per fermare il mediano del Sassuolo.

18′ Fabbian raccoglie un rinvio di Cehu e la ribalta subito in mezzo per Abiuso: Flamingo svetta alle sue spalle e arriva sulla sfera per primo.

16′ Occasione Sassuolo! Lancio di Pieragnolo per l’inserimento di Arcopinto, Rovida esce dai pali ma il Sassuolo non riesce a insaccare la sua porta. Casolari ferma la ripartenza nerazzurra entrando su Fabbian: giallo.

14′ Arcopinto vince il contrasto con Moretti e va al cross per Ferrara: palla deviata in out.

13′ Cavallini costringe Tourè agli straordinari per controllare il pallone: il guineano fa rimpallare la sfera addosso a un avversario e guadagna il massimo, ovvero una rimessa dal fondo.

11′ Occasione Inter! E’ di marca nerazzurra la prima conclusione del match: Casolari appoggia a Fabbian nel tentativo di liberare l’area, finta di corpo del numero 14 e conclusione col mancino, ma Vitale va giù bene e blocca la sfera.

9′ L’Inter preferisce agire sulla fascia sinistra con Iliev e Peschetola: i due non si intendono e il pallone sfila sul fondo.

7′ Timide proteste neroverdi per un contatto in area tra Matjaz e Karamoko, che si era portato davanti all’avversario con uno scatto in profondità: è solo rimessa laterale per i neroverdi.

5′ Fallo di Cehu su Abiuso: punizione dalla trequarti battuta da Peschetola, ma Vitale fa buona guardia e spazza via la minaccia coi pugni.

4′ Sgroppata di Pieragnolo e tentativo di cross dalla trequarti per la testa di Daniels: libera la difesa dell’Inter.

2′ Tourè commette fallo a centrocampo su Fabbian: l’Inter prova subito ad imporsi.

1′ Inizia la partita! Il primo possesso è in favore del Sassuolo.

14.14 Diramate le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo Primavera: Bigica stravolge difesa, centrocampo e attacco, cambiando dieci effettivi su undici rispetto al 5-0 sulla SPAL. Confermato il solo Flamingo nella linea difensiva, il trio di centrocampo è l’ex asse dell’Under 18, Tourè-Casolari-Arcopinto. In attacco, spazio a Karamoko e Ferrara a sostegno di Daniels.

Tabellino Inter-Sassuolo Primavera

INTER-SASSUOLO 0-0

Reti:

INTER (3-5-2): Rovida; Moretti, Matjaz, Fontanarosa; Silvestro, Fabbian (82′ Andersen), Sangalli (C) (61′ Grygar), Nunziatini (61′ Casadei), Peschetola; Iliev (70′ Pelamatti), Abiuso (82′ Zuberek).

A disposizione: Basti, Raimondi, Hoti, Cecchini Muller, Dervishi, Curatolo, Sarr.

Allenatore: Cristian Chivu.

SASSUOLO (4-3-3): Vitale; Cavallini, Flamingo, Cehu, Pieragnolo; Tourè (63′ Kumi), Casolari (75′ Nazad), Arcopinto; Daniels (75′ Diawara), Ferrara (63′ Forchignone), Karamoko.

A disposizione: Zacchi, Mata, Zalli, Aucelli, Samele, Macchioni, Abubakar, Estevez.

Allenatore: Emiliano Bigica.

Arbitro: Sig. Monaldi di Macerata.

Assistenti: Sig. Pragliola di Terni e Sig. Nigri di Trieste.

Ammoniti: 16′ Casolari (S), 23′ Iliev (I), 25′ Matjaz (I), 34′ Flamingo (S), 56′ Abiuso (I), 69′ Pieragnolo (S), 76′ Nazad (S)

Espulsi:

Note:

Formazioni ufficiali Inter-Sassuolo Primavera

INTER: Rovida; Moretti, Matjaz, Fontanarosa; Silvestro, Fabbian, Sangalli (C), Nunziatini, Peschetola; Iliev, Abiuso.

SASSUOLO: Vitale, Pieragnolo, Flamingo, Cehu, Arcopinto, Ferrara, Karamoko, Daniels, Toure, Cavallini, Casolari.

⚽️ | PRIMAVERA Domani appuntamento con la Coppa Italia: ecco dove seguire la partita 👇https://t.co/skEWHVx8kj — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) November 30, 2021