DIRETTA Genoa-Sassuolo Under 15 0-0

Benvenuti alla diretta testuale di Genoa-Sassuolo, gara valevole per la 12^ giornata di andata del Campionato Under 15 Serie A-B. Il match è in programma domenica 1 dicembre alle 11.30 al “Begato 9” di Genova Bolzaneto.

LA CRONACA

Il tabellino

GENOA-SASSUOLO 0-0

RETI:

GENOA:

A disposizione:

Allenatore: Giuseppe Gemiti.

SASSUOLO:

A disposizione:

Allenatore: Cris Gilioli.

Arbitro: Sig. Zammataro di Imperia.

Assistenti: Sig. De Scalzi di Imperia e Sig. Grossi di Imperia.

Ammoniti:

Espulsi: