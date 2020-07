Buonasera tifosi neroverdi e benvenuti sulla diretta di Fiorentina-Sassuolo, gara valida per la 29^ giornata di Serie A. Alle ore 21:45 il Sassuolo scenderà in campo al Franchi contro la Fiorentina, CanaleSassuolo.it seguirà la gara e trasmetterà la diretta testuale su questa pagina. A Seguire interviste, pagelle e tutte le cuorisotà.

Diretta FIORENTINA-SASSUOLO

1 – 3

Con qualche pensiero di troppo il Sassuolo conquista meritatamente la vittoria. Neroverdi che ipotecano la salvezza, tanti errori per la Viola, ma ottima gara per il Sassuolo! Rimanete su Canale Sassuolo per l’ampio post partita. Buona notte tifosi neroverdi e Forza Sasòl!

FINISCE COSI! 1-3 PER IL SASSUOLO!

94′ Sassuolo conquista una punizione importante.

93′ Sassuolo in avanti. Un minuto e mezzo alla fine

92′ Metà recupero se ne è andato! Tiro di Duncan bloccato da Pegolo.

92′ Doppio corner per la Fiorentina, ma la difesa fa guardia.

90′ Cinque minuti di recupero.

89′ Arriva il gol della Viola. Rete di Cutrone. Chiriches e Ferrari posizionati non benissimo. Assist di Duncan, prima rete nella Fiorentina per Cutrone.

87′ Ci prova Cutrone, ma ancora una volta grande intervento di Pegolo!

87′ Cambio Sassuolo, esce Djuricic entra Ghion. Esordio in Serie A per lui!

85′ Sassuolo in avanti che prova a tenere la palla lontana dall’area per chiuderla senza ansie! Ottima gara di Muldur che nonostante abbia corso per tutta la gara è ancora carico di energie!

83′ Ammonito De Zerbi per proteste.

81′ Tiro di Chiesa che trova lo spazio, ma il tiro è alto.

80′ Cambio Sassuolo, esce Defrel dentro Caputo.

79′ Cross non buono di Duncan. Fallo di Milenkovic su Kyriakopoulos. Respira il Sassuolo.

78′ Berardi perde palla pericolosamente, al tiro Duncan, palla fuori!

77′ Punizione da posizione pericolosa per la Fiorentina. Pezzella clamorosamente non riesce a fare il tap-in vincente, ma è tutto fermo per fuorigioco.

76′ Benassi apre per Sottil, ma Pegolo chiude tutto.

75′ Cambio Fiorentina, entra Benassi per Ghezzal.

74′ Cooling Break per le due squadre.

72′ Ammonito Ghezzal. Fallo su Bourabia.

71′ Sottil crossa in mezzo, palla altissima.

70′ Venti più recupero alla fine della gara. Sassuolo avanti con tre reti di scarto!

67′ Milenkovic lamenta un fallo di Ferrari in area, ma non c’è nulla per Chiffi. Muldur devia un tiro della Viola che per poco non sorpende Pegolo. Corner e sugli sviluppi è pericolosissimo Pezzella, palla a Cutrone, ma tutto fermo per un fuorigioco. Apnea per i neroverdi!

65′ La Fiorentina riesce a conquistare tre corner consecutivi. Nulla da segnalare sugli sviluppi, ma nuovamente il Sassuolo ha difficoltà ad uscire.

63′ Triplo cambio Fiorentina, fuori Ceccherini, Castrovilli e Ribery. Entrano Igor, Sottil e Duncan. Uscita meritata per Catrovilli che oggi ha offerto una prestazione gravemente insufficiente. Esce anche Ribery, il migliore dei Viola

62′ Ammonito Castrovilli, fallo su Berardi.

62′ Ci prova Djuricic, tiro bloccato.

61′ Cambio Sassuolo esce Locatelli per Bourabia.

60′ Ennesimo errore gravissimo di Castrovilli che si è fatto scippare il pallone da Muldur. Rete neroverde nel miglior momento della Fiorentina.

60′ SASSUOLO GOOOOLLLLL Rete di Muldur! Primo gol in Serie A per lui!

59′ Tiro innocuo di Berardi dalla lunga distanza.

58′ Ribery supera Muldur, ma il suo tiro è morbido. Blocca Pegolo. Sul contropiede Dalbert blocca Defrel.

57′ In difficoltà ora il Sassuolo, si gioca solo nella metà campo neroverde.

55′ Palo della Fiorentina sugli sviluppi di una punizione con Pezzella. Ancora attacca la Viola, trema il Sassuolo, poi tutto si blocca per fuorigioco. In crescita la Fiorentina. L’ingresso di Cutrone ha dato una scossa pericolosa.

53′ Cercato Cutrone, ancora un ottimo intervento di Chiriches. Poi il Sassuolo il modo spettacolare con Pegolo elude la marcatura Viola.

52′ Locatelli ha campo, vede Berardi che serve Muldur, ma il suo cross è bloccato da Drawgoski. Contropiede, cross di Chiesa intercettato da Pegolo.

51′ Rischia la frittata Muldur lasciando il pallone a Cutrone. Pegolo fa suo il pallone!

50′ Cambio Fiorentina, esce Lirola dentro Cutrone. Non cambia il 3-5-2 iniziale, Chiesa andrà a fare il quinto di centrocampo.

49′ Che giocata di Berardi che viene steso da Ceccherini. E’ cartellino giallo!

49′ In questo avvio i giocatori della Viola cercano molto la corsia occupata da Dalbert.

46′ Grande chiusura di Chiriches su Ribery che era stato trovato con precisione da Dalbert. Parte il contropiede neroverde fermato, però, con un fallo.

Ore 22.48 INIZIA IL SECONDO TEMPO. Mister De Zerbi ha tolto i due calciatori ammoniti. Zero cambi, al momento, per Iachini.

Cambio Sassuolo nell’intervallo. Esce Traorè entra Berardi.

Cambio Sassuolo nell’intervallo. Esce Rogerio entra Kyriakopoulos

FINE PRIMO TEMPO! Sassuolo cinico e meritatamente in vantaggio. Buona prova in tutte le zone del campo per i neroverdi. Tanta intelligenza a centrocampo, velocità e cinismo in attacco, buona prestazione in difesa. La Fiorentina si è fatta trovare disordinata in campo in occasione dei due gol e questa disattenzione è costata tantissimo. I Viola devono recriminare per i parecchi errori sotto porta. I secondi 45 minuti di gioco saranno tutti da raccontare!

47′ Il Sassuolo gioca a memoria, tiro di Traorè murato. E’ rientrato Djuricic.

45′ Gioco fermo, a terra Djuricic. Si allunga il recupero.

45′ Due minuti di recupero.

44′ Chiesa scappa via, ma nel momento dell’ultimo passaggio è bloccato dalla difesa neroverde.

43′ Pulgar entra male su Defrel che prova fuggire via. Cartellino giallo per lui!

42′ Ammonito Traorè, fallo su Ceccherini.

41′ Ci prova il Sassuolo con, prima una punizione di Rogerio, poi un tiro di Djuricic. La difesa Viola fa muro.

38′ Ribery è il calciatore più pericoloso della Fiorentina! Altro ottimo pallone, questa volta per Chiesa che calcia altissimo sprecando tutto.

37′ Boga sfugge via a Lirola, serve Traorè che segna, ma la rete è giustamente annullata per fuorigioco.

36′ La Fiorentina prova a riaprila, Ribery serve Castrovilli, palla altissima.

35′ SASSUOLO GOOOOOOOOLLLLLL ANCORA DEFREL!!!! 0-2 neroverde! Rete in contropiede, azione fotocopia rispetto al gol dello 0-1. Pessima disposizione per la difesa Viola!

35′ Nulla da segnalare sul corner, ma attenzione nuovamente campo aperto per il Sassuolo, parte il contropiede!

34′ Che giocata di Ribery che con un colpo di tacco fa tunnel a Muldur, palla a Castrovilli solo davanti a Pegolo che spreca tutto, corner viola.

33′ Buon numero di Boga in mezzo al campo che con un dribbling mette a sedere due avversari, poco dopo sbaglia l’ultimo passaggio.

31′ Sono leggermente calati i ritmi. Tante incomprensioni in mezzo al campo per entrambe le squadre.

28′ Chiffi richiama alla calma. Doppio intervento duro prima di Ghezzal poi di Pulgar sul malcapitato Rogerio. Nel frattempo le due squadre fanno “time out” per dissetarsi. De Zerbi e Iachini ne approfittano per dire qualcosa ai loro giocatori.

25′ Punizione per il Sassuolo, batte Traorè. La sfera attraversa tutta l’area molto pericolosamente, ma nessuno riesce a dare il tap-in vincente

24′ SASSUOLO GOOOOOOOOOLLLLLL SPIAZZATO DRAGOWSKI! RETE DI DEFREL 0-1!

24′ Batte Defrel!

23′ Chiffi conferma il rigore. Il VAR nel frattempo è tornato ad essere funzionante.

22′ Contropiede Sassuolo, Chiffi concede un RIGORE per il Sassuolo. Castrovilli fa fallo su Djuricic. Fortissime proteste per la Fiorentina che lamenta un fallo ad inizio azione.

21′ Molto lenta questa battuta. Chiffi fa ribattere per alcune irregolarità in area neroverde.

20′ Chiesa conquista un calcio d’angolo.

17′ Djuricic si inventa uno straordinario passaggio per Boga che entra in area, ottimo tiro e miracolo con il guantone di Dragowski

16′ Punizione per la Fiorentina, palla a Ribery, cross deviato e Pegolo riesce ad evitare il corner.

14′ Ci ha provato la Fiorentina con due passaggi lunghi a superare la retroguardia neroverde, ma prima Chiriches, poi Rogerio hanno fatto buona guardia.

11′ Si conclude con un nulla di fatto la prolungata azione offensiva neroverde.

9′ Rogerio conclude direttamente in porta, tiro centrale, il portiere Viola butta in corner. Sugli sviluppi brivido per la Fiorentina dopo un passaggio di Locatelli, altro corner e subito dopo conquistato il terzo tiro dalla bandierina consecutivo.

8′ Buona incursione per Muldur che supera in velocità Dalbert. Il difensore della Fiorentina commette fallo, buona punizione per il Sassuolo.

5′ Ritmo alto in questo avvio, soprattutto in mezzo al campo.

4′ Buon inizio della Fiorentina, per copertura ed intensità.

2′ Prima grande occasione per la Fiorentina! Chiesa solo davanti a Pegolo, risponde l’estremo difensore, successivamente Muldur spazza via. Ammonito Rogerio, brutto fallo su Lirola. Era diffidato, salterà la prossima gara.

2′ Il VAR è temporaneamente NON funzionante

1′ Continua la forte pressione Viola in avvio di gara.

1′ In avanti la Fiorentina, ci prova Chiesa, ma Chiriches chiude bene.

Ore 21:46 Partiti! Primo pallone mosso dal Sassuolo.

Ore 21:42 Risuona l’inno della serie A. manca davvero poco! Arbitri in classica divisa gialla.

Ore 21:45 Fiorentina che vestirà la classica divisa viola, per il Sassuolo casacca di trasferta bianca-verde a bande orizzontali.

Ore 21:41 Squadre in campo!

Ecco le formazioni ufficiali del match! Per i neroverdi riposano Domenico Berardi e Ciccio Caputo, al loro posto giocheranno dal primo minuto giocheranno Traorè e Defrel. Rogerio ha vinto il ballottaggio contro Kyriakopoulos. Pegolo in porta dal primo minuto! Per i Viola dell’ex mister Iachini Dalbert prenderà il posto di Igor. Non ha ottenuto una maglia da titolare l’altro ex di turno, ovvero Alfred Duncan.

Serata estiva a Firenze. Presso lo stadio Artemio Franchi cielo sereno con 28 gradi di temperatura.

La diretta di Fiorentina Sassuolo inizierà alle ore 21:45

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Ceccherini, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Castrovilli; Ghezzal, Chiesa, Ribéry. Allenatore: Iachini

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

I precedenti tra Fiorentina e Sassuolo

Fiorentina-Sassuolo conta 13 precedenti, tutti in serie A. Il bilancio è di 6 vittorie dei viola, 3 vittorie del Sassuolo e 4 pareggi. Bomber dell’incontro è Domenico Berardi, con sei reti segnate contro la squadra gigliata.

Al Franchi, la statistica è di 3 vittorie per la Fiorentina, 2 per i neroverdi e 1 pareggio.

Dal 21 aprile 2018, il Sassuolo ha sempre segnato almeno un gol contro la Fiorentina. All’andata è invece finita 2-1 in favore dei viola.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Duncan, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Cutrone, Ribery.

A disposizione: Brancolini, Terracciano, Ceccherini, Igor, Terzic, Venuti, Agudelo, Badelj, Beloko, Benassi, Ghezzal, Sottil.

Allenatore: Giuseppe Iachini.

Indisponibili: Caceres, Kouamè, Vlahovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

A disposizione: Pegolo, Russo, Magnani, Marlon, Kyriakopoulos, Peluso, Piccinini, Bourabia, Locatelli, Traorè, Defrel, Haraslin, Raspadori.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Ballottaggi: Chiriches-Marlon-Magnani 40%-30%-30% (per una maglia), Magnanelli-Locatelli 51%-49%, Djuricic-Defrel 65%-35%.

Indisponibili: Romagna, Toljan, Tripaldelli.

Dove seguire la diretta di Fiorentina-Sassuolo

Fiorentina-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). Per i non abbonati sarà possibile seguire la diretta testuale di Fiorentina-Sassuolo su CanaleSassuolo.it

Fiorentina-Sassuolo, le dichiarazioni prima del match

Giuseppe Iachini: “Mi aspetto una partita difficile perché il Sassuolo gioca insieme da due anni con lo stesso allenatore e le loro conoscenze sono figlie del lavoro che uno porta avanti da mesi. Noi siamo insieme da molto meno tempo pero’ stiamo cercando di costruirci un nostro abito, un vestito, una mentalita’ ed un’organizzazione“. Leggi la conferenza di Iachini alla vigilia della gara.

L’arbitro di Fiorentina-Sassuolo

Sono stati diffusi i dati relativi alle designazioni arbitrali delle partite del prossimo primo luglio: l’arbitro di Fiorentina-Sassuolo sarà Daniele Chiffi della Sezione AIA di Padova, che con il Sassuolo vanta già 8 precedenti.. Ecco precedenti e squadra arbitrale del fischietto veneto.

Innanzitutto il team. Ad affiancare l’arbitro Chiffi in Fiorentina-Sassuolo (in programma il 1° luglio alle 21.30) ci saranno Liberti e Gori, con Prontera quarto uomo. Al Var ci sarà Irrati con Bindoni A-Var.