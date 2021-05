Defrel dopo Parma-Sassuolo: “Era importante vincere, ora facciamo una grande partita con la Lazio”

L’attaccante neroverde Gregoire Defrel ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in trasferta con il Parma: “Dobbiamo provarci fino alla fine perché non è scontato. Era importante vincere oggi e noi siamo contenti per il nostro gioco, è due anni che proviamo a giocare come ci chiede il mister. Adesso pensiamo alla prossima partita. Mi dispiace molto che il mister vada via, ci ha dato un’idea di gioco e si vede in ogni partita che giochiamo bene. Sarà strano senza di lui dopo tre anni ma adesso pensiamo a fare una grande partita contro la Lazio”.

