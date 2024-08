CS – Giovanili Sassuolo: ceduti in prestito Piccolo e Taparelli

Con le cessioni in prestito secco di Peter Piccolo e Tommaso Taparelli, il Sassuolo ha chiuso il quadro dei giovani da sistemare in uscita. Piccolo e Taparelli, entrambi classe 2006, hanno fatto tutta la trafila insieme nel vivaio neroverde, dai Pulcini all’Under 18, senza interruzioni. A distanza di poche ore l’uno dall’altro, Piccolo e Taparelli lasciano il Sassuolo, seppur momentaneamente.

Peter Piccolo è un nuovo centrale del Seravezza Pozzi, squadra che milita in Serie D toscana. Ormai da anni in quarta serie, il Seravezza orbita stabilmente ai piani medio-alti del girone E e si conferma una meta ambita dai giocatori in uscita dal Sassuolo: nella scorsa stagione vi ha militato l’attaccante classe 2004 Kevin Loporcaro, mentre sarà collega di reparto di Peter il 2005 Matteo Beconcini, metà stagione con la Primavera di Bigica Campione d’Italia.

Tommaso Taparelli è un centrocampista centrale, brevilineo e tecnico: per lui si profila un anno con il Carpi Primavera, dove i 2006 ex Sassuolo formano una vera e propria colonia. Oltre a Taparelli, infatti, militeranno in biancorosso Acatullo, Furghieri, Mazzoni, Petito e Iodice, a Carpi già dalla scorsa stagione dove però il campionato era Juniores. Con la promozione della prima squadra in Serie C, il Carpi ha potuto iscriversi al Campionato Primavera 4, dove promette di ricoprire un ruolo di protagonista.

