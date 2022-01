Consiglio di Lega, la Serie A non prevede il rinvio delle partite di campionato

La Lega Serie A è di fronte ad un momento critico. Nel pomeriggio di oggi, la ASL del Friuli ha bloccato l’Udinese, mentre quella di Torino la squadra granata impedendo ad entrambe di disputare la propria partita di domani. Inoltre, anche la partita tra Bologna e Inter non è stata autorizzata. Nella serata, il consiglio della Lega Serie A si è riunito e, secondo quanto riporta Sportitalia, ha deciso di non rinviare le partite in programma domani.

🚨ESCLUSIVA – LEGA DECISA: SI

VA VERSO IL NON RINVIO Secondo quanto risulta alla redazione di #sportitalia , la Lega Calcio sarebbe orientata per decidere di non rinviare la giornata di #SerieA in programma domani. Segui la diretta con tutti gli aggiornamenti sul canale 60 DTT — Sportitalia (@tvdellosport) January 5, 2022