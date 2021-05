Caputo al termine di Parma-Sassuolo 1-3: “Contento del mio ritorno, puntiamo ancora al 7° posto”

Francesco Caputo al termine della gara vinta contro il Parma per 3-1 ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport, queste pe dichiarazioni dell’attaccante neroverde: “Sono contento di essere tornato sul campo, per me era la cosa più importante, ormai il peggio è alle spalle, oggi sono riuscito a fare una buona mezz’ora di gioco. Abbiamo un obiettivo di squadra, non sarà facile raggiungerlo, ma ci proveremo fino alla fine. Contro la Juve il risultato è stato molto bugiardo, stiamo facendo grandi risultati in trasferta e il nostro entusiasmo è a mille. Chiudere al settimo posto sarà difficile, ma resta il nostro obiettivo e prepareremo al meglio la sfida contro la Lazio. partecipare all’Europeo è il mio sogno, potrebbe realizzarsi dopo una lunga gavetta e tanti sacrifici. Abbiamo 4 giocatori in nazionale e altri in Under 21, io ci proverò fino alla fine e comunque vada sarò contento”.

