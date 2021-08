Calciomercato Sassuolo: sondaggio della Lazio per Boga

Nonostante l’inizio del campionato, il futuro di Jeremie Boga rimane ancora un’incognita. Qualche giorno fa, infatti, l’AD neroverde Giovanni Carnevali ha dichiarato che il giocatore vorrebbe lasciare il Sassuolo, ma ancora non erano arrivate offerte. Secondo quanto riporta lalaziosiamonoi.it, negli scorsi giorni c’è stato un contatto telefonico tra Igli Tare e lo stesso Carnevali. La Lazio, infatti, è alle prese con la cessione di Correa e potrebbe destinare un gruzzoletto dei soldi ricavati per tentare l’affondo.

Non è detto che la trattativa vada in porto perché ci sono tanti fattori da tenere in considerazione: mancano pochi giorni alla fine del mercato e la Lazio ha la necessità di vendere Correa prima di affondare il colpo per Boga.