Calciomercato Sassuolo: piace il classe 2002 Iacoponi dell’Arezzo

Il Sassuolo ha da sempre un occhio di riguardo sui giovani militanti nelle serie inferiori italiane: l’ultimo nome, in ordine di tempo, ad essere finito nel taccuino della dirigenza neroverde è quello di Daniele Iacoponi. Classe 2002, Iacoponi è un esterno offensivo che può giocare sia a destra che a sinistra: dopo aver iniziato l’ultima stagione in Serie D con il Team Nuova Florida si è trasferito a gennaio all’Arezzo, trovando un discreto minutaggio nonostante la retrocessione in D della squadra toscana.

Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, Daniele Iacoponi cambierà nuovamente casacca nella sessione estiva di calciomercato: ben quattro squadre di Serie A hanno manifestato il proprio interesse, tra cui il Sassuolo, ma anche Genoa, Hellas Verona e Torino, con i granata che sembrano in vantaggio sulla concorrenza.

