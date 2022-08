Calciomercato Sassuolo: Mercati rinnova e va in prestito alla Carrarese

Si è definitivamente sbloccata la trattativa tra Sassuolo e Carrarese per Alessandro Mercati, ufficializzato oggi dal club toscano. Il centrocampista classe 2002 ha firmato ieri un prolungamento del contratto con il Sassuolo – ulteriore segno di fiducia da parte della società emiliana – ed è passato in prestito alla Carrarese, dove ha ritrovato il compagno alla Primavera Luigi Samele. Mercati resta in Serie C dopo l’ottima stagione d’esordio con il Montevarchi e proverà a confermarsi, ancora con una squadra toscana. Di seguito, le sue prime parole ai microfoni della Carrarese.

“Carrarese vuol dire un salto in avanti nella mia carriera dopo una stagione nei professionisti a Montevarchi con la cui maglia sono stato protagonista e sono riuscito a crescere sotto tanti profili. Le offerte per fortuna non mi mancavano ma sono stato convinto dalle serie intenzioni che ci sono qui e che per un giovane calciatore possono essere davvero attrattive irrinunciabili. Dall’esterno ho potuto notare un bel fermento nella costruzione di una rosa che mi pare sia ricca di qualità, gioventù ed anche esperienza. Conterà molto essere un gruppo affiatato e seguire le direttive di un tecnico di spessore come Alessandro Dal Canto. L’esperienza in ritiro con il Sassuolo Prima Squadra è stata importante perché mi ha trasmesso grandi sensazioni ed anche piu certezze su quello che sono in grado di fare in campo. Il mio profilo si calza correttamente con le idee del mister e nell’assetto di mediana che vuole costruire posso essere mezz’ala o anche centro-mediano mettendo buona intensità e pulizia nelle giocate. Adesso cerchiamo di lavorare sodo e di partire bene per lanciare già qualche segnale a tutti.”

