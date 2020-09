Calciomercato Sassuolo: Matteo Brizzolara torna alla Vigor Carpaneto

Matteo Brizzolara ha deciso di tornare alla Vigor Carpaneto: il difensore centrale e terzino destro classe 2001 ha giocato in terra piacentina nella prima metà della scorsa stagione, giocando 9 partite tra Serie D e Coppa Italia. La negativa parentesi con la Bagnolese, dov’è approdato ad inizio febbraio senza mai esordire a causa di un infortunio, si è chiusa poco prima di Ferragosto, quando la società di Eccellenza ha fatto rientrare Matteo al Sassuolo. Brizzolara ritorna dunque alla Vigor, che non si è iscritta alla Serie D e giocherà in Eccellenza.

Leggi anche > CAPUTO-SASSUOLO, PROVE DI RINNOVO

Nelle ultime ore, inoltre, sono arrivate altre due ufficialità riguardante il mercato giovanile: si tratta dell’approdo di Vittorio Mehmetaj alla Sambenedettese e di Cristian Shiba al Ravenna, entrambi classe 2001. Le operazioni sono già chiuse da giorni, ma mancava ancora la conferma da parte delle società di destinazione: Vittorio giocherà nelle Marche in addestramento tecnico, mentre Cristian ha firmato un biennale con la società giallorossa fino a giugno 2022.