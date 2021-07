Calciomercato Sassuolo LIVE: UFFICIALE, Sernicola in prestito alla Cremonese

Canale Sassuolo vi accompagnerà per tutta l’estate con il LIVE del Calciomercato: un articolo in continuo aggiornamento con tutte le ultime news di mercato della Prima Squadra maschile e femminile e delle squadre giovanili. Ogni aggiornamento sarà corredato con il link allo specifico articolo contenente tutti i dettagli. Salvate l’articolo tra i preferiti per non perdere neanche una notizia sulla finestra estiva 2021 del Calciomercato del Sassuolo!

20 LUGLIO

20.46 – UFFICIALE: Leonardo Sernicola è un nuovo giocatore della Cremonese.

16.43 – Jacopo Pellegrini (2000) ad un passo dal Pordenone.

13.41 – UFFICIALE: Marko Grujic è un nuovo giocatore del Porto.

13.32 – Dragusin-Sassuolo, l’agente del rumeno smentisce tutto.

12.09 – Sandi Lovric è il nome nuovo per la mediana del Sassuolo.

10.35 – Svolta nella trattativa tra Sassuolo e Juventus per Manuel Locatelli: l’offerta è di 30 milioni + il cartellino di Radu Dragusin a titolo definitivo.

10.25 – L’Atalanta avrebbe presentato un’offerta di 18 milioni per Jeremie Boga.

10.20 – Anche il Bayern Monaco si iscrive alla corsa per Mert Muldur.

09.56 – Sfuma l’ipotesi Marko Grujic, il serbo tornerà al Porto.

19 LUGLIO

22.28 – Greta Adami, appena liberatasi dalla Fiorentina, potrebbe essere un nuovo rinforzo del Sassuolo Femminile.

22.12 – Lo Spezia è ad un passo dal chiudere l’operazione che porterà Davide Frattesi in Liguria.

17.15 – Under 15, preso Ruben Trolese (2007) dal Venezia.

16.11 – Leonardo Sernicola (1997) è finito nel mirino della Cremonese.

15.48 – ESCLUSIVA CS: Riscattato Nicola Mandrelli (2004) dal Cesena, mentre Rocco Quirino (2004) torna alla Ternana.

15.08 – Andrea Monticelli (2002) torna alla Union Clodiense.

11.06 – Anche il Piacenza ha messo gli occhi su Alessandro Pilati (2000).

18 LUGLIO

20.45 – Il Sassuolo ha offerto 13 milioni per Marko Grujic, il Liverpool ne vuole 15.

19.10 – Rinforzo per le giovanili femminili: dalla Favara Academy arriva Manuela Sciabica (2006).

16.31 – La Reggina è interessata all’ingaggio di Claud Adjapong.

15.01 – Manuel Locatelli vuole solo la Juventus, rifiutate le proposte di Arsenal e Borussia Dortmund.

14.40 – UFFICIALE: Marta Maffei è una nuova calciatrice del Pink Bari.

11.43 – Lo Spezia spinge per avere in prestito Davide Frattesi.

11.34 – Raffaele Celia (1999) è ad un passo dalla SPAL.

17 LUGLIO

16.26 – Alessandro Pilati (2000) vicino al ritorno al Mantova.

13.39 – Valeria Pirone si trasferisce alla Roma: è ufficiale.

11.00 – UFFICIALE: Quattro giovani del Sassuolo Calcio passano in prestito alla Vis Pesaro: Matteo Campani (2000), Stefano Piccinini (2002), Matteo Pinelli (2001) e Matteo Saccani (2001)

16 LUGLIO

19.41 – UFFICIALE: Il Sassuolo ha svincolato quattro giovani: Gabriele Capelli (2004), Alessandro Dragonetti (2004), Simone Grillenzoni (2003), Osama Madkour (2003)

19.33 – L’incontro tra Giovanni Carnevali e Federico Cherubini per il trasferimento di Manuel Locatelli alla Juve si è concluso con un’offerta ritenuta troppo bassa. In settimana ci sarà un nuovo tête-à-tête per il centrocampista.

18.36 – UFFICIALE: Cristian Dell’Orco è un nuovo giocatore del Perugia.

17.21 – Davide Manarelli (2002) è praticamente un giocatore del Renate. L’operazione sarà ufficializzata nelle prossime ore

15.49 – Nicholas Martini (2001) ceduto a titolo definitivo al Villa Valle.

15.30 – Ufficiale l’arrivo dal Genoa di Endri Zenelaj (2003): giocherà in Primavera.

14.05 – Matteo Saccani (2001) e Matteo Pinelli (2001) ad un passo dalla Vis Pesaro.

10.25 – Il Sassuolo ha messo gli occhi su Matheus Henrique, centrocampista brasiliano classe ’97 in forza al Gremio.

09.58 – Federico Artioli (2001) è finito nel mirino del Gubbio.

15 LUGLIO

17.30 – Cristian Dell’Orco è finito nel mirino del Perugia.

17.20 – UFFICIALE: Aristidi Kolaj e Alessandro Russo ceduti all’Alessandria.

16.25 – Stefan Simic sempre più vicino al Sassuolo: potrebbe arrivare dall’Hajduk Spalato.

11.14 – UFFICIALE: Giuseppe Aurelio è un nuovo giocatore del Gubbio.

10.26 – Ex Sassuolo, Nicolò Bruschi approda al Pisa.

09.34 – Il Sassuolo sogna il colpo Marko Grujic (1996) per il post Locatelli.

09.08 – Matteo Campani ceduto in prestito alla Vis Pesaro.

14 LUGLIO

21.26 – Andrea Mattioli è ad un passo dal vestire la maglia del Pontedera.

17.08 – UFFICIALE: Valeria Monterubbiano ceduta in prestito all’Empoli.

16.42 – ESCLUSIVA CS: Roberto Bucchioni lascia il Sassuolo Under 16.

15.47 – La SPAL ha riscattato Federico Di Francesco.

11.11 – Il Sassuolo ha messo gli occhi su Samuele Ricci (2001) per il post Locatelli.

10.07 – Francesca Fantuzzi, compagna di Berardi: “per Domenico è giunto il momento di andare a giocare per obiettivi più importanti”

10.00 – Giacomo Manzari (2000) verso la Serie B, su di lui c’è il Frosinone.

13 LUGLIO

20.21 – Quattro squadre sul Primavera Davide Manarelli (2002).

19.56 – UFFICIALE: Stefano Turati (2001) e Federico Ricci (1994) sono due calciatori della Reggina.

18.16 – L’Alessandria preleva dal Sassuolo Alessandro Russo (2001) e Aristidi Kolaj (1999).

17.44 – Stefano Turati e Federico Ricci saranno due calciatori della Reggina.

17.18 – Andrea Ghion (2000), Federico Artioli (2001), Stefano Piccinini (2002) e Brian Oddei (2002) sono finiti nel mirino del Cesena.

16.53 – Lorenzo Pirola (2002) non si trasferirà al Sassuolo, l’Inter ha raggiunto un accordo con il Monza

11.12 – UFFICIALE: Lana Clelland è una nuova calciatrice del Sassuolo Femminile.

09.56 – Gregoire Defrel è finito nel mirino dell’Udinese.

12 LUGLIO

18.29 – Gubbio ad un passo dal prestito di Giuseppe Aurelio (2000).

16.07 – Offerta del Sassuolo per Berkan Kutlu (1998), ma c’è anche il Galatasaray.

15.33 – Il Vicenza è sulle tracce di Cristian Dell’Orco, ma segue anche Marco Sala e Leonardo Sernicola.

15.16 – Si rischia lo scontro diplomatico tra Sassuolo e Spezia per Martin Erlic.

11 LUGLIO

12.02 – Il Sassuolo ha messo gli occhi su Diego Zuppel (2002), attaccante in forza all’Arezzo.

10 LUGLIO

16.07 – Kaan Ayhan non lascerà il Sassuolo. A comunicarlo è stato l’AD Giovanni Carnevali.

14.52 – SPAL pigliatutto: dopo Pellegrini, è fatta anche per il prestito di Nicholas Pierini (1998).

11.05 – Il Pontedera ha chiesto al Sassuolo Andrea Mattioli (2001).

09.50 – Adina Giurgiu ha annunciato il suo addio al Sassuolo Femminile.

9 LUGLIO

20.14 – UFFICIALE: Luca Mazzitelli è stato ingaggiato a titolo definitivo dal Monza.

19.41 – La Ternana è interessata a Marco Sala, terzino sinistro di classe 1999 la scorsa stagione in prestito secco alla Spal.

17.37 – Ufficiale: Sofia Cantore (1999) è una nuova calciatrice del Sassuolo. Arriva in prestito dalla Juventus.

15.56 – La SPAL vicina al prestito di Jacopo Pellegrini (2000) dal Sassuolo.

09.54 – Andrea Consigli rinnoverà il proprio contratto fino al 2024.

09.39 – Il futuro di Alessandro Russo (2001) sarà all’Alessandria, Turati verso la Reggina.

8 LUGLIO

18.50 – Sassuolo su Aboubakar Diaby (2000) del Taranto.

18.37 – Anche al Cagliari piace Zinho Vanheusden (1999), difensore in uscita dall’Inter.

16.53 – Marco Pinato, nell’ultima stagione alla Cremonese, piace al Vicenza.

16.25 – Alessandro Marconi (2002), dopo il rientro all’Inter dal prestito al Sassuolo, si accasa alla Reggiana.

14.39 – Carnevali: “Settimana prossima incontro con la Juve per Locatelli, solo i campionati stranieri stanno facendo offerte interessanti dal punto di vista economico“

14.29 – Dionisi: “Frattesi, Scamacca e Marchizza vengono in ritiro, sono giocatori del Sassuolo. Li allenerò e valuterò il da farsi“

13.13 – Giovanni Carnevali: “Discorso Locatelli dopo l’Europeo, Raspadori è fuori mercato”

11.20 – Il Genoa è sulle tracce di Leonardo Sernicola, esterno mancino del Sassuolo di classe 1997.

11.02 – UFFICIALE: l’ex Sassuolo Antonio Floro Flores è il nuovo allenatore della Frattese.

10.54 – Nonostante sembrasse fatta con il Pisa, Luca Mazzitelli è ad un passo dal Monza.

7 LUGLIO

13.46 – UFFICIALE: Ryan Flamingo è stato riscattato dall’Almere City F.C.

12.30: UFFICIALE: Simone Barone è il nuovo allenatore della Correggese

12.25: UFFICIALE il trasferimento a titolo definitivo di Luca Ravanelli alla Cremonese.

11.44 – Dalla Premier League il Tottenham di Paratici e il West Ham puntano Mert Muldur.

11.27 – Su Andrea Meroni (1997) forte l’interesse di Pordenone e Cremonese.

11.14 – Luca Ravanelli (1997), è ad un passo dal ritorno alla Cremonese, potrebbe ripartire a titolo definitivo.

10.53 – La Vis Pesaro segue da molto vicino Stefano Piccinini (2002).

10.38 – Il Basilea ha chiesto Sebastiano Esposito all’Inter.

6 LUGLIO

13.45 – Il Sassuolo valuta la possibilità del ritorno del difensore dello Spezia Martin Erlic.

13.25 – Cristian Bucchi sarà il nuovo allenatore della Triestina: ufficializzato il suo arrivo sulla panchina giuliana.

10.16 – Il Nizza in pressing su Jeremie Boga: incontro tra società e giocatore per tentare di portarlo in Francia.

5 LUGLIO

22.12 – Dalla Turchia: Kaan Ayhan non sarà ceduto al Galatasaray senza prima trovare un’alternativa gradita a Dionisi.

21.56 – Adriano Galliani: “Frattesi vuole giocare in serie A, ma il Monza aveva raggiunto l’accordo col Sassuolo per la sua permanenza”

21.40 – I neroverdi osservano il centrocampista Nicolas Raskin (2001) dello Standard Liegi.

21.26 – UFFICIALE: il Tavagnacco ingaggia Alice Rossi (2002) dal Sassuolo Femminile.

14.51 – Emiliano Bigica, tecnico della Primavera, è in corsa per la panchina del Teramo.

13.21 – Il difensore belga Zinho Vanheusden (1999) potrebbe passare al Sassuolo in un’operazione in tandem con l’Inter.

12.57 – Per il trasferimento di Jeremie Boga c’è stato un incontro tra l’agente del giocatore e i dirigenti dell’Olympique Marsiglia.

9.46 – Il Sassuolo ha puntato gli occhi sul brasiliano Gabriel Veron (2002).

3 LUGLIO

18.26 – Alessandro Russo è finito nel mirino della Ternana.

2 LUGLIO

18.54 – Femminile: Estefania Fuentes Del Razo ha salutato la squadra dopo un anno in neroverde.

6.31 – La trattativa tra Empoli e Sassuolo per il trasferimento in azzurro di Riccardo Marchizza sembra procedere in maniera spedita.

1 LUGLIO

21.00 – Chiusi due acquisti per la futura Under 15: arrivano Longano (2007) e Amendola (2007).

19.04 – Secondo la BBC, il Leicester fa sul serio per Domenico Berardi.

16.49 – Il Sassuolo non ha esercitato la recompra per Pietro Cianci (1996) dal Teramo.

14.40 – Lana Clelland ed Elena Nichele in arrivo al Sassuolo Femminile, Valeria Pirone pronta a firmare con la Roma.

11.42 – Ufficiale il rinnovo di Giada Pondini fino a Giugno 2022.

30 GIUGNO

17.27 – Il Padova prova a superare il Perugia nella corsa ad Andrea Ghion (2000).

17.14 – Il Sassuolo ha ufficializzato il rinnovo annuale di Magnanelli, Pegolo e Peluso.

17.00 – Il Gubbio ha chiesto al Sassuolo Giacomo Satalino (portiere, 1999).

15.06 – Martina Lenzini farà ritorno alla Juventus: l’addio al Sassuolo affidato ad Instagram.

14.22 – Stefano Turati è sempre più vicino alla Reggina, il classe 2001 è stato scelto come sostituto di Nicolas.

10.50 – Oggi l’incontro tra Inter e Sassuolo per discutere di alcuni giovani che piacciono ai neroverdi.

09.40 – La Cremonese lavora per il ritorno dal Sassuolo di Luca Ravanelli (1997).

09.20 – Sondaggio del Sassuolo per il parametro zero Ilyas Zouaoui (2003) del Marsiglia.

29 GIUGNO

16.18 – Il Sassuolo Calcio ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Brian Oddei fino al 2024.

14.45 – Il Perugia è vicino ad ottenere i prestiti di Andrea Ghion (2000) e Aristidi Kolaj (1999).

28 GIUGNO

17.40 – L’Arsenal pensa a Mert Muldur per la propria fascia destra.

11.55 – Francesco Magnanelli, Gianluca Pegolo e Federico Peluso rinnoveranno il proprio contratto per un’altra stagione.

10.31 – Secondo il Corriere dello Sport, il Sassuolo proverà a chiudere per Stefano Sabelli.

10.05 – Su Domenico Berardi forte l’interesse di Milan e Lazio.

26 GIUGNO

17.16 – Ipotesi di scambio Bourabia-Gunter, ma occhio anche al nome di Marchizza.

16.30 – Secondo Rudy Galetti, Jeremie Boga è finito nel mirino mirino del Lione. Su di lui c’è anche il Marsiglia.

25 GIUGNO

18.58 – Dopo Udinese ed Empoli, anche il Cagliari ha messo gli occhi su Riccardo Marchizza.

18.39 – Retroscena riportato da Alfredo Pedullà: il Borussia Dortmund ha offerto 35 milioni per Manuel Locatelli.

18.25 – Luca Mazzitelli passerà a titolo definitivo al Pisa, attesa l’ufficialità.

15.20 – Femminile: ufficiale il rinnovo di Erika Santoro (1999).

15.00 – Pronto il rinnovo fino al 2025 di Brian Oddei (2002).

13.45 – ESCLUSIVA CS – Sassuolo vicino all’acquisto di Stefan Simic (1995) dall’Hajduk Spalato.

11.00 – Giacomo Manzari (2000) rientra dal prestito alla Carrarese: su di lui c’è il Piacenza.

10.00 – Raffaele Celia (1999) nel mirino del Pisa.

24 GIUGNO

20.08 – Il nome nuovo del calciomercato è Riccardo Calafiori della Roma: potrebbe arrivare in prestito.

14.17 – L’agente di Dragusin versa acqua sul fuoco: “Vuole rimanere alla Juve, non c’è nulla col Sassuolo”

14.06 – Non solo la Fiorentina, anche il Friburgo ha sondato Gianluca Scamacca.

14.03 – Dionisi apprezza Sebastiano Esposito dell’Inter: il giocatore è un obiettivo di mercato del Sassuolo.

11.00 – L’agente di Mert Muldur: “Napoli? Mert vorrebbe fare un passo avanti nella sua carriera”.

6.51 – Gianluca Scamacca interessa alla Fiorentina. Solo un sondaggio per ora, ma i viola potrebbero fare un’offerta.

23 GIUGNO

20.36 – Aperta la trattativa tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli: i bianconeri offrono in cambio il cartellino di Radu Dragusin.

16.00 FCInternews.it: il Sassuolo ha chiesto all’Inter i cartellini di Lorenzo Pirola (2002) e Cesare Casadei (2003).

14.45 – Manuel Locatelli si avvicina alla Juventus, ma ancora manca l’intesa sulla formula del trasferimento.

10.24 – Anche il Besiktas ha messo gli occhi su Kaan Ayhan: i turchi sono pronti a prenderlo in prestito.

10.05 – Mehdi Bourabia è finito nel mirino dell’Hellas Verona: Di Francesco spinge per averlo.

22 GIUGNO

19.40 – Per l’attacco piace Sebastiano Esposito, nella passata stagione in prestito al Venezia ma di proprietà dell’Inter.

19.26 – Per il dopo Marlon si pensa a Koray Günter, difensore classe ’94 in forza all’Hellas Verona.

11.45 – Il Sassuolo ha comunicato la cessione di Marlon allo Shakhtar a titolo definitivo.

7.08 – La Juventus ha presentato una nuova offerta al Sassuolo per Manuel Locatelli: 30 milioni più i cartellini di Radu Dragusin e Marco Da Graca.

21 GIUGNO

19.17 – Su Riccardo Marchizza è forte l’interesse dell’Udinese.

17.23 – Al Sassuolo piace il tedesco Niklas Dorsch (1998), ma c’è molta concorrenza.

7.13 – Il Sassuolo pronto a mettere 4-5 milioni sul piatto per Gianluca Busio (2002) del Kansas City.

6.57 – Il Gubbio ha chiesto ufficialmente al Sassuolo il prestito di Matteo Saccani (2001) e Andrea Mattioli (2001).

20 GIUGNO

17.30 – Kaan Ayhan vuole tornare in Turchia. Sulle sue tracce anche il Trabzonspor.

17.02 – Anche Benevento e Vicenza hanno messo gli occhi sul 2001 Matteo Saccani.

11.12 – Kaan Ayhan aveva trovato un accordo con il Galatasaray, ma il Sassuolo non ha dato l’ok all’operazione.

11.04 – Doppia proposta della Juventus per Manuel Locatelli: 30 milioni più il cartellino di Radu Dragusin oppure 45 milioni per un prestito di 3/4 con obbligo di riscatto.

10.00 – Tutto fatto per Marlon allo Shakhtar: al Sassuolo 12 milioni più bonus.

19 GIUGNO

16.37 – Il Sassuolo è ad un passo dall’ingaggio dell’attaccante del Palermo Lorenzo Lucca (2000).

12.07 – Jeremie Boga annuncia di non volersi pronunciare sul suo futuro in maglia neroverde.

10.54 – La Reggina starebbe valutando di chiedere in prestito Enrico Brignola.

10.43 – Lo Shakhtar Donestk ha offerto 10 milioni per Marlon Santos. Il Sassuolo ne chiede 15.

18 GIUGNO

16.48 – Olympique Marsiglia e Olympique Lione si starebbero dando battaglia per arrivare a Jeremie Boga. Operazione da 30 milioni di euro.

16.02 – Il Sassuolo interessato al difensore centrale ceco Stefan Simic dell’Hajduk Spalato.

15.29 – La Juve presenta un’offerta di 25milioni + una contropartita per Manuel Locatelli, ma Fabio Paratici sembra essere pronto a fare un dispetto alla sua ex squadra per portarlo al Tottenham.

15.11 – Pronto un contratto per il giovane terzino sinistro della Cavese Mattia Maffei (2004).

14.54 – Kaan Ayhan lascerà il Sassuolo per tornare in patria. Sulle sue tracce ci sono sia Galatasaray che Fenerbahce.

11.17 – Domenico Berardi piace in Premier League: Manchester United, Everton, Leicester, Liverpool e Tottenham su di lui.

11.09 – Il Gubbio mira al prestito secco per il portiere Matteo Campani (2000).

17 GIUGNO

17.05 – Genoa, Spezia e Lugano su Leonardo Sernicola, di ritorno dalla SPAL.

15.30 – Due squadre di B su Matteo Saccani (2001): si tratta di Ascoli e Perugia.

15.00 – Il Carpi ha fatto un sondaggio per Emiliano Bigica, tecnico del Sassuolo Primavera.

14.30 – TMW: il Cagliari è interessato a Davide Frattesi, gli isolani sarebbero disposti anche ad un acquisto a titolo definitivo.