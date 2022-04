Calciomercato: Sassuolo interessato a Miha Zajc, ma c’è anche il Bologna

Secondo fonti turche ci sarebbe anche il Sassuolo tra la lista di pretendenti di Miha Zajc, centrocampista sloveno in forza al Fenerbahce.

L’ex Empoli (fu espulso, multato e squalificato proprio in un Sassuolo-Empoli) e Genoa sta facendo un ottimo campionato con il club dei Canarini gialloblù e potrebbe optare per un rientro in Italia. Diversi sarebbero i club sulle sue tracce: oltre al Sassuolo, anche Lazio e Torino. Ciononostante, secondo Enganche Sport, sarebbe il Bologna il primo club ad essersi mosso e ad aver già presentato un’offerta per Zajc.

