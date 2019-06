Calciomercato Sassuolo: dalle serie minori tanto interesse per i neroverdi

Non ci sono soltanto i grandi nomi nel calciomercato Sassuolo 2019, ma anche giocatori meno conosciuti al pubblico mainstream, che hanno un certo seguito nelle serie minori.

A partire dal centrocampista Marius Marin (1998), nell’ultima stagione al Pisa, in Serie C. Il suo ottimo anno (36 presenze tra campionato, play-off e Coppe) gli ha trovato una lunga serie di estimatori, che potrebbe portare il giovane romeno a giocare in Serie B, dove lo vuole il Perugia.

Quanto al difensore Leonardo Fontanesi (1996), dopo la stagione in Serie C al Pontedera, potrebbe aprirsi una nuova esperienza in terza serie. Il prestito con la Ternana è praticamente chiuso per il centrale delle giovanili del Sassuolo.

Chiude Ettore Gliozzi (1995). Nell’ultimo campionato a Siena ha messo a segno ben 15 reti in 32 presenze. Lui preferirebbe restare in Toscana, ma lo cerca il Pordenone. Sulle sue tracce anche la Virtus Entella.