Calciomercato: Ciccio Caputo non può passare alla Lazio, potrebbe tornare solo al Sassuolo

Ceduto alla Sampdoria durante l’ultima giornata di calciomercato in prestito con obbligo di riscatto, Francesco ‘Ciccio’ Caputo è stato in queste ore accostato alla Lazio, dove si è ipotizzato possa arrivare per ricoprire il ruolo di riserva di Ciro Immobile.

Tuttavia, nonostante la notizia diffusa in rete, l’attaccante (il cui cartellino è formalmente ancora di proprietà del Sassuolo) non può essere ceduto al club di Lotito. Prima di passare alla Sampdoria, infatti, Caputo ha cominciato la stagione con il club neroverde, giocando le prime due partite dell’ultimo campionato. Le regole, sui trasferimenti, però, vietano ad un calciatore di militare in più di due squadre nella stessa stagione.

Per questo motivo, a gennaio Ciccio potrebbe lasciare la Sampdoria soltanto per un eventuale ritorno a Sassuolo. Opzione improbabile ma da non sottostimare a causa della crisi che sta vivendo l’attaccante, che non ha mai segnato così poco in serie A.

