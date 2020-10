Calcio: tornano la serie A, la Champions e l’Europa League

La pausa per dare spazio alle nazionali di disputare i due turni intermedi di Nations League proietta il calcio dei club direttamente in zona Champions ed Europa League. Stiamo assistendo alla prima stagione in epoca di emergenza sanitaria, aspetto che per il momento non sembra aver lasciato tracce in termini di gioco e di spettacolo offerto. Gli ultimi turni di serie A sono infatti indicativi del buono stato di forma dei calciatori, specialmente in termini realizzativi, con molte gare terminate con un media di reti realizzate piuttosto elevate, per essere a inizio di stagione. Un campionato che riparte anche in termini di pronostici e quote scommesse calcio per la stagione 2020-2021, con sfide avvincenti che si susseguiranno per tutta la durata del campionato di serie A e per le competizioni internazionali come Champions ed Europa League.

Ottobre è il mese delle competizioni europee di Champions ed Europa League

Il mese di ottobre propone quindi i primi due turni dei rispettivi gironi di Champions ed Europa League. Con il Milan che è stato in grado di superare i turni preliminari di Europa League, l’Italia ottiene sette squadre qualificate tra Europa League e Champions. In Champions League troviamo infatti i campioni d’Italia della Juventus di Andrea Pirlo, in prima fascia, impegnati contro il Barcellona di Lionel Messi, Dinamo Kiev e gli ungheresi del Ferencváros. Il Barcellona incrocia nuovamente una formazione italiana, dopo che lo scorso anno aveva trovato l’Inter di Antonio Conte nella fase a gironi e il Napoli di Gattuso durante gli ottavi di finale. Girone impegnativo ma non certo impossibile per l’Inter, con la formazione nerazzurra impegnata per il gruppo B con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach. La Lazio di Simone Inzaghi che torna a disputare la Champions League dopo un’assenza di 13 anni, trova invece il Borussia Dortmund, lo Zenit e il Club Brugge. Il girone più impegnativo, almeno sulla carta, sarà invece quello dell’Atalanta di Gasperini, che durante la passata stagione ha ottenuto uno storico quarto di finale, giocato alla pari contro i campioni di Ligue 1 del PSG. Quest’anno invece per il girone D ci saranno l’Ajax, il Midtjylland e soprattutto il Liverpool di Klopp, vincitore dell’edizione 2019 e alla ricerca di riscatto per questa nuova stagione.

Europa League e campionato di serie A

In Europa League la Roma ha trovato invece CFR Cluj, CSKA Sofia e lo Young Boys, mentre è andata meno bene per Napoli e Milan. I rossoneri dovranno vedersela infatti con lo Sparta Praga, il Lilla e il Celtic, mentre il Napoli affronterà sul proprio cammino AZ, Real Sociedad e Rijeka. La squadra di Gattuso riparte quindi dall’Europa League per merito della vittoria della Coppa Italia, trovando sul proprio cammino squadre di buon livello per questo tipo di competizione. Coppe europee a parte, il campionato propone gare di assoluto livello come il derby di Milano, Inter-Milan, Napoli-Atalanta, Milan-Roma, Lazio-Juventus, Roma-Fiorentina e Atalanta-Inter e Napoli-Milan, da qui fino all’ottava giornata di questo intenso calendario di serie A. Gare propedeutiche per stabilire le gerarchie di questa prima parte di campionato, che ha proposto fin dalle prime uscite un livello piuttosto elevato di incontri, con Roma, Juventus, Milan, Lazio, Napoli e Atalanta, subito chiamate a rispondere presente in termini di preparazione atletica e tattica. Sorprendente anche l’avvio di stagione per il Benevento di Filippo Inzaghi, che assieme allo Spezia e al Crotone, torna in serie A, sperando di fare meglio rispetto alla sua prima deludente stagione dove per ottenere i primi punti dovette attendere ben 14 gare.