Verso Sassuolo-Lazio: le probabili formazioni

Archiviata la sconfitta per 2-1 in casa del Bologna, il Sassuolo si appresta ad affrontare la Lazio nella 26esima giornata di campionato. I biancocelesti sono reduci dal passaggio del turno in Europa League contro la Steaua Bucarest e possono contare sull’organico al completo; lo stesso non si può dire per gli uomini di mister Iachini, che perdono Goldaniga (squalificato) e Matri (infortunato). L’uruguaiano Lemos avrà dunque una seconda chance dopo aver toppato all’esordio contro la Juventus; resta comunque in piedi l’ipotesi Rogerio con Peluso dirottato al centro. Ballottaggio anche per il ruolo di terzino destro: Lirola si è allenato a parte per tutta la settimana, Adjapong scalpita per sostituirlo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-LAZIO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano.

A disposizione: Marson, Pegolo, Adjapong, Dell’Orco, Rogerio, Biondini, Cassata, Frattesi, Mazzitelli, Sensi, Pierini, Ragusa.

Allenatore: Giuseppe Iachini.

Ballottaggi: Lirola-Adjapong 55%-45%.

Indisponibili: Goldaniga, Letschert, Matri.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

A disposizione: Vargic, Basta, Bastos, Caceres, Lukaku, Luiz Felipe, Patric, Di Gennaro, Murgia, Felipe Anderson, Caicedo, Nani.

Allenatore: Simone Inzaghi.