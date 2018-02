Verso Sassuolo-Lazio, Iachini: “Non dovremo sbagliare nulla”

Oggi pomeriggio, presso la sala stampa dello Stadio Ricci, si è svolta la consueta conferenza stampa della vigilia, in vista di Sassuolo-Lazio. In questa occasione, mister Iachini, come riportato da SassuoloChannel, ha fatto il punto della situazione in vista dell’insidiosa partita di domani pomeriggio, in virtù anche del difficile momento attuale del Sassuolo.

Il mister, per prima cosa, ha analizzato la sconfitta di Bologna: “A Bologna abbiamo avuto una partenza negativa, ma poi abbiamo reagito con forza e personalità trovando il pareggio. Dopo abbiamo continuato a spingere e creato alcune occasioni, ma non siamo stati bravi a mettere la palla dentro. Nelle ultime partite è mancato proprio questo, ma dobbiamo avere fiducia e tornare a fare punti come accadeva nella prima parte della mia esperienza qui.”

La sterilità in zona gol è ormai un annoso problema: “Ultimamente non abbiamo raccolto quanto seminato. I dati dicono che nelle ultime 5 partite, per quello che abbiamo creato, potevamo fare 10 punti, invece ne abbiamo fatti solo 3. Bisogna essere più cattivi vicino alla porta.”

Fare punti domani sarà compito ostico, visto il livello della Lazio, squadra molto pericolosa soprattutto in attacco, come conferma Iachini: “La Lazio è forte, negli ultimi due anni ha fatto molti gol e per me è una delle prime tre squadre in Serie A per qualità. Ha dei giocatori forti in fase offensiva e centrocampisti col fiuto del gol. Quindi dovremmo fare una grande partita, essere organizzati e attenti e non sbagliare nulla. Immobile è un grande giocatore, sa attaccare la profondità e fare gol, dovremmo cercare di non fargli arrivare palloni puliti, anche se sarà difficile, viste le doti dei giocatori della Lazio, che ormai non è più una sorpresa della Serie A.”