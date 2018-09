Verso Sassuolo-Empoli: precedenti, curiosità e gli highlights dell’ultima volta

Venerdì sera torna la serie A: al Mapei Stadium va di scena Sassuolo-Empoli, sfida valida per la giornata numero 5 della serie A 2018-19.

Il Sassuolo, quarto in classifica con 7 punti, viene dalla sconfitta di Torino contro la Juve. I toscani, vincitori dell’ultimo campionato di Serie B, sono tredicesimi con altre 5 squadre (tra le quali le milanesi) con 4 punti. Domenica scorsa hanno perso di misura in casa, contro la Lazio.

La sfida tra le due formazioni manca dal 30 aprile 2017, quando a Empoli il Sassuolo di Eusebio Di Francesco vinse per 3-1. In serie A, le due formazioni si sono sfidate 6 volte, con quattro vittorie neroverdi e due azzurre.

Al Mapei Stadium, l’Empoli non ha mai fatto punti. L’ultima volta, il 4 dicembre 2016, finì 3-0 per il Sassuolo con reti di Lorenzo Pellegrini, Federico Ricci e Antonino Ragusa. Sulla panchina neroverde sedeva allora Eusebio Di Francesco, su quella azzurra Martusciello. Una curiosità: nello stadio di Reggio Emilia, la formazione toscana ha sempre subito tre gol. E ogni volta c’è stato almeno un rigore a favore dei neroverdi. Di seguito è possibile vedere gli highlights di quella partita:

L’ex della partita è Matteo Brighi che, a 37 anni, è ancora parte della rosa azzurra dopo aver contribuito fortemente alla vittoria della Coppa Ali della Vittoria. Brighi è stato a Sassuolo per una stagione e mezza, dal gennaio 2014 all’estate 2015. Conta 32 presenze con la maglia del Sassuolo.

Sulla panchina azzurra siede Aurelio Andreazzoli, che in carriera non ha mai incontrato il Sassuolo né Roberto De Zerbi, che a sua volta non ha mai sfidato l’Empoli.