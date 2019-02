Verso Genoa-Sassuolo, la partita degli ex

Domenica si giocherà Genoa-Sassuolo, una sfida importante che vede diversi ex presenti sia da una parte che dall’altra.

In maglia genoana c’è Christian Kouamé. Ventenne ivoriano di scuola Prato, in pochi si ricorderanno un suo passaggio a Sassuolo. Arrivato in Italia a 16 anni, nel 2014 venne ceduto in prestito annuale ai neroverdi proprio dalla società toscana, inanellando una serie di ottime prestazioni (con rete all’esordio) nelle fila della Primavera allora allenata da Paolo Mandelli.

Più vicino ai giorni nostri Luca Mazzitelli. Il centrocampista è stato acquistato dalla Roma nel febbraio 2015, rimanendo però in prestito al Brescia, in serie B. Con il Sassuolo ha disputato due stagioni, ritagliandosi un discreto spazio: per lui 46 presenze ufficiali, l’esordio in Europa League e una rete, segnata contro il Napoli il 23 aprile 2017.

Ceduto al Genoa durante i primi giorni della sessione estiva di calciomercato, si trova in Liguria in prestito con obbligo di riscatto.

Il terzo ex è Antonio Sanabria. L’attaccante paraguaiano, arrivato a Genova nell’ultima sessione di mercato per sostituire Piatek, è stato al Sassuolo per metà stagione, da febbraio a giugno 2014.

Arrivato in Emilia via Roma dalle giovanili del Barcellona, Sanabria ha giocato due gare con la Prima Squadra neroverde, senza segnare reti. La sua breve avventura con la maglia del Sassuolo finì al termine della stagione, quando tornò alla base, nella capitale.

Tornando in casa Sassuolo, l’ex più importante è senza ombra di dubbio Alessandro Matri. Il Mitra ha disputato al Genoa la prima parte dalla stagione 2014-15 in prestito dal Milan, segnando un totale di 7 reti in 16 presenze di campionato.

In orbita Genoa è stato invece per diversi anni Gianluca Pegolo. Il portiere, arrivato in Liguria nel calciomercato estivo 2007, venne subito ceduto in prestito prima al Mantova e poi al Parma. Rientrato in rossoblù, senza mai esordire fece subito le valigie in direzione Siena.