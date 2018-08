Verso Cagliari-Sassuolo: la partita degli ex

Domenica alla Sardegna Arena andrà in scena la seconda giornata del campionato 2018-2019. Cagliari-Sassuolo sarà una partita speciale per quattro giocatori, che hanno militato in entrambe le squadre.

In maglia neroverde l’ex Cagliari è Alessandro Matri. Il Mitra ha giocato in rossoblù dal 2007 al 2011, prima di essere ceduto alla Juventus. Con la maglia dei quattro mori conta 133 presenze e 38 reti.

Per quanto riguarda invece i sardi, nella formazione di Maran militano tre ex Sassuolo: Leonardo Pavoletti, Marco Andreolli e Diego Farias.

Pavoletti con il Sassuolo in Serie A non è mai riuscito a trovare spazio, nonostante conti 42 presenze e 13 gol in neroverde, soprattutto in serie B. Con la formazione del distretto ha giocato due volte: la prima nella stagione 2012-13, la seconda nella prima metà della stagione 2014-15, prima di essere ceduto al Genoa.



Il brasiliano Farias ha invece passato a Sassuolo la stagione 2013-14 in prestito dal Chievo Verona, registrando un totale di 13 presenze ed una rete in Coppa Italia, contro il Novara. Quanto a Marco Andreolli, più volte vicino al ritorno, ha trascorso al Sassuolo la stagione 2008-2009 in prestito dall’Inter (28 presenze e una rete per lui).

