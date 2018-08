Verso Cagliari-Sassuolo: in tre per un posto a centrocampo

Dopo il brillante esordio con l’Inter di domenica scorsa, il Sassuolo cerca conferme dalla trasferta alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Mister De Zerbi non modificherà l’assetto che ha regalato i primi tre punti in campionato ai neroverdi: difesa e attacco confermati in toto con Lirola e Berardi sulla fascia destra, Rogerio e Di Francesco sulla sinistra, Magnani e Ferrari al centro della difesa e Boateng falso nove. L’unico dubbio di formazione riguarda il centrocampo: se Duncan e Magnanelli sembrano sicuri del posto, Bourabia, Locatelli e Sensi si giocano l’ultima maglia disponibile; in ogni caso, non è da escludere la pista che vede Locatelli regista al posto di Magnanelli.

LEGGI ANCHE > GIOVANILI: SABATO DI AMICHEVOLI PER BERRETTI, U17 E U15

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-SASSUOLO

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Lykogiannis; Barella, Cigarini, Ionita; Castro; Farias, Pavoletti.

A disposizione: Aresti, Daga, Rafael, Andreolli, Faragò, Klavan, Pajac, Bradaric, Dessena, Padoin, Cerri, Sau.

Allenatore: Rolando Maran.

Indisponibili: Ceppitelli, Joao Pedro.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Sensi; Berardi, Boateng, Di Francesco.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Adjapong, Dell’Orco, Lemos, Marlon, Sernicola, Bourabia, Locatelli, Babacar, Boga, Brignola, Matri.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Ballottaggi: Sensi-Bourabia-Locatelli 35%-30%-25% (per una maglia).

Indisponibili: Djuricic, Peluso.