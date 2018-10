Under 21, convocati Adjapong e Locatelli per due amichevoli

Claud Adjapong e Manuel Locatelli confermati dal CT dell’Italia Under 21 Luigi Di Biagio nella lista dei convocati per la sosta delle Nazionali di ottobre: giovedì 11 ottobre alle 18:30 verrà disputata Italia-Belgio al “Friuli” di Udine, mentre lunedì 15 ottobre alle 18:30 al “Menti” di Vicenza è in programma Italia-Tunisia. Entrambe le partite verranno trasmesse in diretta su Rai 2.

LEGGI ANCHE > ITALIA UNDER 20, CONFERMATI IN NAZIONALE QUATTRO GIOCATORI DEL SASSUOLO