Under 17, pesante sconfitta interna con la Lazio: 5-1 ospite

Brutta battuta d’arresto per l’Under 17 del Sassuolo, che cade a San Michele contro una diretta concorrente ai play-off come la Lazio: 5-1 il risultato in favore dei biancocelesti, che ribaltano clamorosamente una partita aperta al 12′ dall’1-0 neroverde di Sartori su assist di Caniparoli. Due minuti dopo, Monticelli commette fallo da rigore, dal dischetto si presenta Vignes che manda la palla all’angolino alla sinistra di Vitale. Al 22′ il sorpasso laziale con Kammou, propiziato da uno svarione difensivo di Piccinini. Nonostante la supremazia territoriale, i ragazzi di mister Turrini vengono atterrati ad inizio ripresa dal secondo rigore di giornata, ben più dubbio del primo, trasformato da Orlandi. Al 63′ segna Russo con un destro dal limite dell’area, che punisce Vitale anche all’80’ per la quinta volta in 90 minuti. Domenica prossima è in programma la prima trasferta dell’anno in casa dell’Empoli. Queste le formazioni scese in campo oggi:

SASSUOLO-LAZIO 1-5

RETI: 12′ Sartori (S), 14′ rig. Vignes (L), 22′ Kammou (L), 10’st rig. Orlandi (L), 18’st e 35’st Russo (L).

SASSUOLO (4-3-3): Vitale; Crotti, Uni, Piccinini, Monticelli; Poligani, Galli, Mercati; Caniparoli, Micheal, Sartori.

A disposizione: Lugli, Grumo, Operato, Cannavaro, Simonetta, Aucelli, Oddei, Barani, Battaglia.

Allenatore: Francesco Turrini.

LAZIO: Moretti, Battistelli, Cornacchia, Pingitore, Darini, Bertini, Kammou, Vignes, Zilli, Orlandi, Russo.

A disposizione: Caruso, Franco, Moschini, Franco, Francia, Marras, Tempestilli, Guadagnoli.

Allenatore: Fabrizio Fratini.