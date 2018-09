Under 17, la Lazio piega il Sassuolo all’esordio: è 1-0

Sconfitta di misura nella prima giornata di campionato anche per l’Under 17 del Sassuolo, piegata per 1-0 in trasferta dalla Lazio. Al “Melli”, non basta un rigore parato da Vitale su Bertini: pochi secondi dopo i biancocelesti vanno in gol con Marras, che regala ai suoi i primi tre punti stagionali. Nonostante il forcing neroverde del secondo tempo, il risultato non si schioda dall’1-0. La prima partita tra le mura amiche sarà domenica prossima contro l’Empoli.

