Under 17, dopo la batosta Lazio l’impresa ad Empoli: 1-0 firmato Cannavaro

Impresa dell’Under 17 del Sassuolo, che sbanca Monteboro battendo la capolista Empoli: riscattato il pesante 5-1 di domenica scorsa con la Lazio, in Toscana finisce 1-0 per i neroverdi grazie ad un gol di Cannavaro a cinque minuti dal 90′. Under 17 che sale a 24 punti in classifica e che accorcia la classifica in zona play-off; domenica prossima è in programma il derby casalingo con un Parma in netta ripresa. A seguire, il tabellino della partita.

UNDER 17: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

EMPOLI-SASSUOLO 0-1

RETI: 39’st Cannavaro.

EMPOLI: Hvalic, Pezzola, Chinnici, Asllani (C), Viti, Morelli, Riccioni, Marinai, Martini, Lombardi, Simone.

A disposizione: Lupi, Fontanarosa, Arapi, Pulina, Gjini, Ekong.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

SASSUOLO (4-3-3): Vitale; Crotti, Grumo, Uni, Monticelli; Poligani, Simonetta, Mercati; Oddei (C), Micheal, Sartori.

A disposizione: Lugli, Piccinini, Iodice, Galli, Cannavaro, Aucelli, Caniparoli, Battaglia, Barani.

Allenatore: Francesco Turrini.

Arbitro: Sig. Casalini di Pontedera.

Assistenti: Sig. Pacini di Empoli e Sig. Puccini di Pontedera.