Under 16, primo punto stagionale: con la Fiorentina è 2-2

L’Under 16 del Sassuolo coglie il primo punto stagionale contro un’avversaria tosta: è un 2-2 combattuto, quello con la Fiorentina a Fiorano, caratterizzato da rimonte e controrimonte. Passano in vantaggio i viola con Di Stefano, ma sono bravi i ragazzi di mister Bucchioni a reagire e piazzare due gol prima dell’intervallo con Biondelli (1-1) e Ferrara (2-1). Il 2-2 definitivo arriva nel secondo tempo: è ancora Di Stefano a gonfiare la rete di Zacchi, stavolta su calcio di rigore. Domenica prossima è in programma la prima trasferta di campionato sul campo della Juventus, che ha aperto la stagione con un 5-0 sul Carpi. Le formazioni di Sassuolo-Fiorentina:

LEGGI ANCHE > UNDER 17, LA LAZIO PIEGA IL SASSUOLO ALL’ESORDIO: E’ 1-0

SASSUOLO (4-3-3): Zacchi; Cavallini, Barbetta (C), Cehu, Pecchia; Tourè, Casolari, Arcopinto; Capogna, Ferrara, Biondelli.

A disposizione: Badiali, Pieragnolo, De Toffol, Xhuvelaj, Mata, Bruno, De Battisti, Palma, Giordano.

Allenatore: Roberto Bucchioni.

FIORENTINA: Manzari, Santi, Magliocca (C), Lofoco, Barducci, Paoloni, Masini, Djibril, Marinello, Andrei, Di Stefano.

A disposizione: Fogli, Ghilardi, Quirini, Giorgi, Dodaro, Aliboni, Tribbioli, Imparato, Innocenti.

Allenatore: Matteo Fazzini.

Arbitro: Sig. Zamagni di Cesena.

Assistenti: Sig. Battaglia di Modena e Sig. Cepurneac di Modena