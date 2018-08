Under 15 impegnata nel 29° Memorial Scirea: il programma

Sabato inizierà ufficialmente la stagione dell’Under 15 del Sassuolo con il raduno al “Corradini” di Villalunga: due giorni fa i ragazzi di mister Papalato hanno conosciuto le avversarie del girone di campionato, il cui inizio è fissato per domenica 9 settembre. Prima di quella data, l’Under 15 sarà impegnata nel 29° Memorial “Gaetano Scirea”, torneo precampionato in programma dal 30 agosto al 9 settembre a Cinisello Balsamo al quale parteciperanno 24 squadre.

LEGGI ANCHE > CALCIOMERCATO SASSUOLO: TRE ARRIVI DALLA TOSCANA

I neroverdi sono nel girone H insieme a Chievo e Rappresentativa FIGC, che affronteranno rispettivamente venerdì 31 agosto alle 18 e domenica 2 settembre alle 19:15. In caso di primo posto nel raggruppamento, venerdì 7 alle 21:45 i 2004 del Sassuolo disputeranno il quarto di finale contro la vincente del girone G (Como, Milan e Piacenza). Il torneo è organizzato dalla GSD Serenissima, la prima squadra in cui ha militato Gaetano Scirea.