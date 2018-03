Udinese-Sassuolo: precedenti e curiosità sulla 29^ di Serie A

Il Sassuolo è ancora alla ricerca della prima vittoria di quest’anno solare, i neroverdi non raccolgono i tre punti dal lontano 23 Dicembre 2017, dalla sfida contro l’Inter vinta per 1-0. Con l’inizio del nuovo anno la squadra di Iachini ha collezionato una serie di record negativi: su otto gare disputate, solo 3 punti raccolti. Guardano al solo anno solare 2018 la classifica di Serie A vede: Sassuolo ultimo con 3 punti, Chievo penultimo con 4, seguono Benevento, Cagliari e Udinese con 6 punti.

L’attuale Sassuolo è una squadra che non sa più vincere le partite perché non sa più andare in gol, sono solo 15 i gol realizzati, che assegnano ai neroverdi il triste primato di peggior attacco d’Europa. Gol che non arrivano nemmeno dai calci di rigore, il Sassuolo è la squadra che ha ricevuto più rigori a favore, sui 9 assegnati in questo campionato, solo 3 sono stati realizzati. Un trend che sta portando la squadra verso la retrocessione.

Sabato 17 Marzo il Sassuolo affronterà l’Udinese di Massimo Oddo alla Dacia Arena. I bianconeri stanno facendo meno peggio dei neroverdi, nonostante le quattro sconfitte consecutive, la formazione friulana si trova al’undicesimo posto in classifica con 33 punti.

Mister Iachini continua ad essere ottimista, ma il pareggio contro la Spal ha evidenziato un nuovo aspetto: il Sassuolo inizia a mancare di serenità, la squadra scende in campo con la paura di perdere le partite, l’attuale condizione mentale non sta aiutando di cero la squadra a risollevarsi.

Domani il Sassuolo scenderà in campo contro l’Udinese. Bilancio in equilibrio tra le due squadre, nei nove precedenti in Serie A, ci sono tre vittorie per parte e tre pareggi. A Udine, sui quattro scontri diretti, si registra un pareggio, una vittoria bianconera e due neroverdi. Da quando lo Stadio Friuli è diventato Dacia Arena, il Sassuolo ha sempre vinto.

Nella sfida contro l’Udinese, Iachini dovrà fare a meno di Peluso, Berardi e Ragusa, fermi per squalifica. Queste assenze potrebbero portare mister Iachini verso il 3-5-2, con il ritorno di Lemos nella difesa a tre insieme ad Acerbi e Goldaniga. Mentre in attacco è favorita la coppia Politano – Babacar.