Tornei pasquali: Under 17 e Under 15 eliminate in semifinale, avanti i 2006

Pasqua indigesta per alcune delle squadre giovanili del Sassuolo impegnate nei tornei pasquali: dopo le numerose vittorie ottenute nei giorni scorsi, quest’oggi si è concluso il cammino per Under 17 ed Under 15; Under 13 ed Esordienti 2007, invece, sono ancora in corsa per la vittoria finale.

Una vittoria ed una sconfitta nella domenica dell’Under 17 del Sassuolo: già qualificata alle semifinali del Memorial Sassi ieri sera dopo l’1-0 al Ruzomberok, stamattina i ragazzi di mister Sacchetti hanno battuto lo Sporting per 3-1 (doppietta di Caniparoli e gol di Barani) ma hanno perso per 3-1 ai rigori contro l’Udinese dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

Esce a testa alta dal We Love Football anche l’Under 15 del Sassuolo, battuta in semifinale per 3-0 dall’Atletico Mineiro allo Stadio Dall’Ara: giovedì in programma l’ultima partita di campionato contro il Parma, mentre a maggio ci saranno solo amichevoli. Questo il tabellino della partita:

ATLETICO MINEIRO-SASSUOLO 3-0

Atletico Mineiro (4-2-3-1): Wesley Vilela, Carlos Henrique, Frank Rodrigues (28′ st Kaua Rocha), Romulo Junior, Caio Ribas (32′ st Joao Vitor), Matheus Antonio (20′ st Igor Nogueira), Joao Lucas (20′ st Carlos Eduardo), Isaac Tomich, Yan Lemos, Savio Oliveira, Matheus Magnusson. A disp.: Wisllan Fernandes, Luan Silva, Victor Vilaça, Anthony Oliveira, Kaua Rocha. All.: Sergio Alvés

Sassuolo (4-3-1-2): Pizzolato, Ughetti (13′ st Dangelo), Baldini, Cannavaro, Martini, Semeraro (20′ st Loporcaro), Zafferri, Milano, Sighinolfi (1′ st Kumi), Baldari, Boakye (10′ st Cinquegrano). A disp.: Lombardo, Incerti, Bellentani, Quarta. All.: Christian Papalato

Reti: 8′ Savio Oliveira (A), 15′ st Caio Ribas (A), 32′ st Savio Oliveira (A)

L’Under 13 del Sassuolo raggiunge la finale del Memorial Giovannini superando di misura il Carpi a Villalunga: 2-1 il risultato finale in favore dei neroverdi con reti di Thea e Inverardi. L’ultimo atto del torneo sarà domani alle 11.45 contro lo Juventus Club Parma.

Si difendono con onore anche gli Esordienti 2007 del Sassuolo, in corsa al Memorial Sassi contro squadre composte da ragazzi di un anno più grandi: battuto lo Sporting per 2-0 nell’ultima partita del girone (gol di Leporati e Battaglia) e Terre di Castelli ai quarti di finale (gol di Mussini e Vezzosi). Domattina alle 9.30 a San Michele verrà disputata la semifinale contro il Persiceto.

Domenica meno positiva, invece, per i Pulcini 2008 Neri, che perdono 3-0 con l’Atalanta e 3-2 con il Torino (doppietta di De Dominicis) e si giocheranno il terzo posto del raggruppamento finale domani contro il Bologna. L’altra squadra Pulcini 2008, impegnata in Toscana per la Universal Youth Cup Alpi Apuane, ha registrato una sconfitta per 2-0 con la Roma agli ottavi di finale e una vittoria per 5-4 ai calci di rigore contro la Fiorentina, successo che permette ai neroverdi di piazzarsi tra il 9° e il 12° posto nella classifica complessiva: domani mattina i neroverdi sono attesi dall’Inter e nel pomeriggio disputeranno l’ultima partita che definirà la posizione finale.