Tornei pasquali: il Giovannini all’Under 13, i 2008 arrivano 11esimi in Toscana

E’ dell’Under 13 del Sassuolo l’unico trofeo portato a casa in questo weekend di tornei pasquali: i 2006 neroverdi hanno vinto il 5° Memorial Giovannini battendo per 2-1 in finale lo Juventus Club Parma stamattina a Villalunga grazie alla doppietta di Lattanzi. Dopo un percorso netto, vanno ad un passo dalla vittoria finale anche gli Esordienti 2007 al Memorial Sassi, categoria Under 13: contro ragazzi di un anno più grandi, i neroverdi vincono per 1-0 la semifinale contro il Persiceto (gol di Battaglia) ma perdono per 3-2 la finale contro la Reggio Audace (gol di Bartoli e Penta).

La squadra Verde dei Pulcini 2008 ottiene un ottimo piazzamento alla Universal Youth Cup Alpi Apuane: su 64 squadre partecipanti, i neroverdi si piazzano all’11esimo posto, frutto della sconfitta di misura con l’Inter (4-5) di stamattina e della vittoria sul Liverpool per 1-0 di oggi pomeriggio che, dopo il 3-1 al Manchester City del girone di qualificazione, conferma il trend positivo delle giovani leve sassolesi contro le squadre inglesi. La squadra Nera dei Pulcini 2008, invece, arriva quarta nel Memorial Sassi: quest’oggi è arrivata una sconfitta per 3-1 (gol di Torri) contro il Bologna nella gara conclusiva del torneo poi vinto dal Torino.