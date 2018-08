Settore Giovanile: ufficializzati i gironi per tre categorie

All’indomani del travagliato sorteggio dei calendari di Serie B, che lascerà degli strascichi nelle aule dei tribunali, la FIGC ha ufficializzato l’organico dei gironi dei campionati Under 17, Under 16 e Under 15: saranno 13 le squadre per ciascun raggruppamento. Due novità rispetto ai gironi della stagione scorsa: sono il Livorno neopromosso e, a sorpresa, la Lazio. Salutano Novara, Pro Vercelli e Virtus Entella, retrocesse. Nei prossimi giorni verranno pubblicati anche i calendari: ricordiamo che, salvo modifiche, il campionato avrà inizio domenica 9 settembre per tutte e tre le categorie e che il calendario di Under 16 e Under 15 sarà il medesimo. Questo l’organico del girone:

Carpi F.C. 1909

U.S. Cremonese

Empoli F.B.C.

ACF Fiorentina

Genoa Cricket and F.C.

F.C. Juventus

S.S. Lazio

A.S. Livorno Calcio

Parma Calcio 1913

U.C. Sampdoria

U.S. Sassuolo Calcio

Spezia Calcio

Torino F.C.