Roberto Mancini nuovo ct dell’Italia

La notizia era nell’aria da giorni ma poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale: Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. L’allenatore marchigiano ha dunque siglato il contratto che lo porterà a guidare gli azzurri fino all’Europeo 2020.

Nato a Jesi il 27 novembre 1964, Mancini ha legato la sua carriera di calciatore soprattutto alle maglie di Sampdoria e Lazio, per poi sedersi in panchina a partire dal 2000 guidando, dopo le prime esperienze con i biancocelesti, anche Fiorentina, Inter, Manchester City, Galatasaray e Zenit San Pietroburgo, raccogliendo complessivamente 13 trofei tra Italia, Inghilterra e Turchia.

Mancini nuovo ct: spazio per i neroverdi?

Con il cambio alla guida tecnica della Nazionale impone una domanda che spesso si sono posti i tifosi neroverdi negli ultimi anni: qualcuno dei nostri beniamini sarà preso in considerazione dal nuovo ct? Difficile sbilanciarsi al momento, ma le carte saranno presto scoperte: il primo raduno degli azzurri con il nuovo mister è fissato per il 23 maggio per preparare l’amichevole del 28 maggio contro l’Arabia Saudita, cui seguiranno gli impegni contro Francia e Olanda, fissati per il 1° e il 4 giugno.

Acerbi e soprattutto Politano potrebbero essere i maggiori indiziati per vestire la maglia azzurra, ma per ora ci limitiamo ad augurare buon lavoro al nuovo timoniere della squadra del cuore di tutti gli italiani.