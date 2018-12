Primavera, una buona prestazione non basta: con il Napoli è 1-1

Dopo l’1-1 in casa del Palermo di domenica scorsa, la Primavera del Sassuolo pareggia con lo stesso punteggio anche contro il Napoli nella dodicesima giornata di campionato: mister Morrone deve fare fronte agli infortuni di Kolaj, Raspadori e Ferraresi, tre pedine fondamentali dello scacchiere della Primavera; in suo aiuto scendono Odgaard e Djuricic dalla prima squadra. Insieme al danese, il tridente è costituito da Giani a sinistra e Manzari a destra: è proprio quest’ultimo, così come in Sicilia sei giorni fa, a siglare il vantaggio nel primo tempo con una bella incursione senza palla in area culminata con il gol. I neroverdi subiscono il gol del Napoli con Manzi ad inizio ripresa e, nonostante la maggior fame di vittoria rispetto ai partenopei, non riescono a riportarsi avanti. Il Sassuolo, che sale a 15 punti in classifica, saluterà il 2018 con la trasferta a Zingonia, dove l’aspetta la capolista Atalanta. A seguire, il tabellino della partita.

Sassuolo-Napoli 1-1

Reti: 27′ Manzari (S), 46′ Manzi (N)

Sassuolo: Turati, Agnelli, Fiorini, Ghion, Pilati, Bellucci, Manzari, Viero, Odgaard, Djuricic, Giani (76′ Pellegrini).

A disp.: Montanari, Castelluzzo, Dembacaj, Bechini, Merli, Artioli, Romeo, Giordano, Bartoli, Ahmetaj.

All.: Stefano Morrone.

Napoli: Idasiak, Zanoli, Zedadka (86′ D’Alessandro), Micillo (80′ Illuminato), Manzi, Esposito, Mezzoni, Lovisa, Palmieri, Gaetano, Sgarbi (80′ Casella).

A disp.: Guido Piai, Perini, Marino, Saporetti, Calvano, Guadagni.

All.: Roberto Baronio

Arbitro: Sig. De Santis di Lecce.

Assistenti: Sig. Catucci di Pesaro e Sig. Melchiorre di Orvieto.

Note: Viero (S); Esposito (N), Lovisa (N), Manzi (N).