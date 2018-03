Nazionali: Frattesi confermato, Adjapong e Cassata per l’Under 20

Claud Adjapong e Francesco Cassata sono stati convocati dal CT dell’Italia Under 20 Federico Guidi per Repubblica Ceca-Italia del Torneo 8 Nazioni, in programma giovedì 22 marzo alle 15 a Prestice. I convocati si raduneranno domenica 18 al Villaggio Azzurro di Novarello, mentre la partenza per la Repubblica Ceca è in programma per martedì 20.

Davide Frattesi e Gianluca Scamacca sono stati confermati nella lista definitiva dei giocatori a disposizione del CT dell’Italia Under 19 Paolo Nicolato per la fase élite dell’Europeo di categoria. L’Italia farà il suo esordio nel torneo con la Grecia mercoledì 21 marzo allo stadio ‘G.Teghil’ di Lignano Sabbiadoro (ore 15.30, differita su RaiSport alle ore 16 del 22 marzo), sabato 24 nello stesso impianto affronterà la Polonia (ore 15.30, diretta RaiSport) e martedì 27 marzo se la vedrà con i pari età della Repubblica Ceca allo stadio ‘Friuli’ di Udine (ore 16.30 – diretta RaiSport). Le vincitrici dei sette gironi si qualificheranno alla fase finale dell’Europeo di categoria.