LIVE Sassuolo-Parma 0-0: il Sassuolo continua a provarci, ma il Parma non lascia spazi

Buona Domenica delle Palme a tutti i tifosi neroverdi. Oggi seguiremo con voi il live di Sassuolo-Parma, gara valida per la giornata numero 32 della Serie A 2018-2019.

Diretta Sassuolo-Parma: segui con noi la diretta

61′ Berardi dalla distanza, ma il suo sinistro finisce in Curva.

60′ Primo cambio per il Sassuolo, esce Bourabia, dentro Stefano Sensi.

59′ Ci prova Locatelli dalla distanza, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

57′ Berardi sbaglia un rigore in movimento, da posizione centrale riceve la palla, ma la spara addosso a Sepe.

55′ Altro cambio per il Parma, esce Rigoni, dentro Sprocati.

53′ Cartellino giallo per Alessando Matri, l’attaccante neroverde cade in area avversaria, per l’arbitro è simulazione e viene ammonito.

52′ Stessi ritmi del primo tempo, è il Sassuolo che mentiene il pallino del gioco, il Parma difende e cerca di sfruttare qualche ripartenza.

49′ OCASIONE SASSUOLO, colpo di testa di Peluso a pochi metri dalla linea di porta, Sepe di riflesso riesce a parare.

47′ Continua a piovere sul Mapei Stadium, ma fortunatamente il terreno di gioco non sembra risentirne.

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO, il parla sostituisce Siligardi con Gervinho

45’+6 FINE PRIMO TEMPO, finisce 0-0 la prima frazione di gioco, gara condotta dal Sassuolo che pur facendo tanto possesso palla non è riuscito a sbloccare il risultato. Decisivo il rigore parato da Consigli.

45’+4 Ripartenza Parma che si conclude con un tiro potente ma centrale di Ceravolo, Consigli para, ma c’era fuorigioco.

45’+2 Sassuolo ancora tutto nella metà campo avversaria, i neroverdi provano a scardinare la difesa giallobù che fino a questo momento resiste.

45′ Saranno 6 i minuti di recupero

43′ Il Parma si fa vedere in attacco, Barillà prova ad entrare il area, ma viene bloccato dal Lirola.

39′ CONSIGLI PARA, dal discehtto Ceravolo non riesce a spiazzare Consigli, il portiere neroverde intuisce e para. Si resta sullo 0-0.

38′ VAR: è RIGORE PER IL PARMA

37′ Il direttore di gara va al VAR per vedere l’azione tra Bourabia e Barillà.

35′ Contropiede Parma, tre contro tre, il Sassuolo riesce a liberare con Bourabia, proteste dei giocatori crociati che chiedevano un fallo da rigore. Intanto c’è Berardi a terra nella metà campo avversaria.

33′ Ci prova Berardi, ma la sua conclusione finisce in Curva.

31′ Tutto il Sassuolo nella metà campo avversaria, la squadra di De Zerbi vuole sbloccare il risultato, ma la difesa del Parma tiene.

29′ PALO SASSUOLO, il destro a giro di Boga colpisce il palo esterno della porta.

28′ Calcio di punizione per il Sassuolo, il traversone di Locatelli non trova la testa di nessun compagno e finisce sul fondo.

25′ Calcio d’angolo per il Parma, libera di testa Demiral.

23′ Ripartenza del Parma, ma la squadra ospite sembra poco convinta, in questa frazione di gioco è più concentrata a difendere che attaccare.

22′ Sassuolo ancora in attacco, scambio uno-due tra Boga e Magnanelli, ma l’attaccante non riesce nello stop della palla.

18′ Buon avvio del Sassuolo che dall’inizio del match sta cercando in ogni modo il gol del vantggio, Parma in difficoltà, soprattutto in difesa. Risultato ancora sullo 0-0.

14′ Due minuti di assedio alla porta difesa da Sepe, il Sassuolo ci prova con un colpo di testa di Demiral, bravo il portiere gialloblù a sventare.

13′ Ci prova Boga, tiro potente ma centrale, Sepe blocca in due tempi.

12′ Superata la paura iniziale, anche il Parma inzia a salire verso l’area del Sassuolo.

11′ Azione in attacco del Sassuolo bloccata dall’arbitro per un fallo di Berardi

7′ Calcio d’angolo per il Parma, libera ilSassuolo

4′ NON GOL, dopo un silent check l’arbitro annulla il gol al Sassuolo. Gli assistenti hanno rilevato un fuorigioco-

3′ GOOOOOL GOOOOOL GOOOOOL la sblocca subito Alessandro Matri. Confusione tra giocatori gialloblù nell’area piccola del Parma, Matri da vero bomber anticipa tutti e mette in rete.

2′ Primo alcio d’angolo del match per il Sassuolo, libera il Parma.

15.00 FISCHIO D’INIZIO.

14.59 Sono due i diffidati tra le fila del Sassuolo: Peluso e Locatelli; tre per il Parma: Iacoponi, Barilla’ e Rigoni.

14.58 Squadre di nuovo in campo, adesso inno ufficiale della Serie A e poi si parte.

14-55 Squadre rientrate negli spogliatoi, cinque minuti al fischio d’inizio.

14.45 Premiato Duncan per le 100 presenze con la maglia del Sassuolo.

Il centrocampista neroverde Alfred #Duncan sarà premiato prima di #SassuoloParma per aver superato le 100 presenze in campionato con la maglia del #Sassuolo! Benvenuto @Fredinho41 nel “club dei centenari” 🖤💚🖤💚 #ForzaSasol pic.twitter.com/ZCsKFxPXkK — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 14 aprile 2019

14.30 Squadre in campo per il riscaldamento, si è leggermente placata la pioggia su Reggio Emilia.

Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali

4-3-3 Per Roberto De Zerbi che in attacco schiera il tridente composto da Matri, Berardi e Boga. Per il Parma Gervinho partirà dalla panchina.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Peluso; Locatelli, Magnanelli, Bourabia; Boga, Matri, Berardi. All.: De Zerbi

Parma (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Gazzola; Scozzarella, Kucka, Rigoni, Barillà, Dimarco; Ceravolo, Siligardi. All.: D’Aversa

Sassuolo-Parma: le probabili formazioni

Mister De Zerbi potrebbe tornare al 4-3-3 dopo il 3-5-2 visto con la Lazio all’Olimpico: pochi dubbi in difesa, dove soltanto Rogerio è insidiato da Peluso per una maglia da titolare, mentre Lirola, Demiral e Ferrari sono certi di partire dal 1′. Qualche dubbio in più a centrocampo: il trio più papabile è lo stesso visto a Roma, ovvero Duncan-Sensi-Locatelli, ma alle loro spalle scalpitano sia Bourabia che Magnanelli. In attacco, tornano Babacar e Berardi dal 1′, con Boga nell’usuale ruolo di ala sinistra.

