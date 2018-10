LIVE Sassuolo-Fiorentina Primavera: pareggia Raspadori, 1-1

Benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Fiorentina, sesta giornata del Campionato Primavera 1. La gara è in programma sabato 27 ottobre alle 14:30 presso il “Ferrarini” di Castellarano.

LA CRONACA

66′ – La Fiorentina sostituisce Lakti. Al suo posto entra Meli.

61′ – Cambio per i neroverdi: esce Ghion ed entra Artioli.

60′ – Tiro di Lakti, Campani blocca senza problemi.

58′ – Palo di Montiel! Il suo sinistro si impatta sul palo alla sinistra di Campani. Fiorentina vicina al vantaggio.

57′ – Manzari fa partire il suo sinistro, palla che si spegne sul fondo.

55′ – Settima reti di Raspadori in sei gare giocate in questa stagione.

55′ – GOOOOOOOOOOL!!!! Pareggio del Sassuolo con Raspadori! Cross di Ghion, Raspadori colpisce di testa e batte Ghidotti.

53′ – Attacca ancora la Fiorentina: Koffi prova il sinistro, Campani con i piedi respinge.

50′ – Prova la botta Kolaj, palla altissima.

48′ – Questa volta la palla dello 0-2 arriva sui piedi di Montiel ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

47′ – Subito un’occasione per la Fiorentina: Longo prova la girata di sinistro e palla che impatta la traversa.

46′ – Si riparte! Inizia il secondo tempo.

46′ – Primo cambio per la Fiorentina: esce Bocchio ed entra Longo.

45’+1 – Termina il primo tempo tra Sassuolo e Fiorentina. Viola in vantaggio grazie alla rete su rigore di Montiel. Buon primo tempo per il Sassuolo che però si trova in inferiorità numerica e sotto di una rete.

45′ – Il sig. Feliciani concede un minuto di recupero.

44′ – Ci prova Raspadori, uscita bassa di Ghidotti che respinge.

42′ – Ammonito Lakti per la Fiorentina.

40′ – FIORENTINA IN VANTAGGIO! Montiel trasforma il calcio di rigore concesso dall’arbitro Feliciani spiazzando Campani e porta in vantaggio i viola.

39′ – Espulso Castelluzzo per il Sassuolo.

39′ – Calcio di rigore per la Fiorentina!

36′ – Prima ammonizione delle gara: giallo per il centrocampista viola Beloko.

35′ – Dutu salta più in alto di tutti e colpisce di testa ma Campani, ancora una volta, devia.

34′ – Schema del Sassuolo su calcio di punizione: appoggio di Kolaj per Raspadori che lascia partire il tiro, blocca a terra Ghidotti.

31′ – Colpo di testa di Hanuljak, palla sopra la traversa.

28′ – Confusione in area del Sassuolo: l’attaccante viola Bocchi riesce a farsi spazio e provare il tiro, ancora una volta Campani ci mette la mano e manda in angolo.

24′ – La Fiorentina torna a farsi vedere in area neroverde: è Koffi a provare il tiro ma il suo diagonale viene deviato in angolo da Campani.

21′ – Manzari ci prova di destro, Ghidotti ci mette le mani e manda in angolo.

17′ – Tiro da fuori area di Kolaj ma Dutu è sulla traiettoria e respinge.

13′ – Che occasione per il Sassuolo con Raspadori! L’attaccante neroverde prova il tiro ravvicinato ma Ghidotti respinge.

11′ – Primo squillo del Sassuolo con Raspadori ma il suo tentativo da posizione defilata viene annullato da portiere viola.

9′ – Tiro da fuori di Beloko ma l’estremo difensore neroverde Campani devia in angolo.

4′ – In questi primi minuti gara equilibrata tra le due formazioni.

3′ – Prima occasione per la squadra ospite con la girata al volo di Hanuljak: palla di poco sopra alla traversa.

14:30 – Via! E’ iniziata Sassuolo-Fiorentina!

14:10 – Squadre in campo per il riscaldamento, alle 14:30 il fischio d’inizio.

14:10 – Le formazioni ufficiali:

SASSUOLO: Campani, Castelluzzo, Fiorini, Ghion, Pilati, Ferraresi, Kolaj, Bartoli, Raspadori, Manzari, Viero.

FIORENTINA: Ghidotti, Ferrarini, Simonti, Dutu, Gillekens, Medja Beloko, Montiel Rodriguez, Hanuljak, Campagnol Bocchio, Koffi, Lakti.

Il tabellino

SASSUOLO-FIORENTINA 0-1

RETI: 40′ rig. Montiel (F), 55′ Raspadori (S)

SASSUOLO: Campani, Castelluzzo, Fiorini, Ghion (61′ Artioli), Pilati, Ferraresi, Kolaj, Bartoli, Raspadori, Manzari, Viero.

A disposizione: Turati, Merli, Dembacaj, Bellucci, Giordano, Sulla, Romeo, Mattioli, Pellegrini.

Allenatore: Stefano Morrone.

FIORENTINA: Ghidotti, Ferrarini, Simonti, Dutu, Gillekens, Medja Beloko, Montiel Rodriguez, Hanuljak, Campagnol Bocchio (46′ Longo), Koffi, Lakti (66′ Meli).

A disposizione: Chiorra, Pierozzi E., Antzoulas, Ponsi, Toure, Nannelli, Simic, Kukovec.

Allenatore: Emiliano Bigica.

Arbitro: Sig. Feliciani di Teramo.

Assistenti: Sig. Salvalaglio di Legnano e Sig. Vono di Soverato.

Ammoniti: 36′ Beloko (F), 42′ Lakti (F)

Espulsi: 39′ Castelluzzo (S)