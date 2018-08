LIVE – Cagliari-Sassuolo 1-0, segna Pavoletti

Il Sassuolo fa visita al Cagliari per la seconda giornata di Serie A: i neroverdi cercheranno di raggiungere la seconda vittoria su due partite, mentre i rossoblu dovranno riscattare la sconfitta senza attenuanti di Empoli. Segui il match live su Canale Sassuolo: fischio d’inizio alle 20:30 alla Sardegna Arena.

LA DIRETTA DI CAGLIARI-SASSUOLO

13′ – Il Sassuolo reclama un calcio di rigore per un fallo di mano in area cagliaritana, Pairetto lascia correre.

10′ GOL CAGLIARI – Alla prima occasione, il Cagliari passa: è l’ex Pavoletti a punire il Sassuolo con un colpo di testa.

9′ – Occasione colossale per il Sassuolo: bellissima azione dei neroverdi, Locatelli manda in porta Sensi di prima ma il tiro del 12 viene deviato da Cragno.

7′ – Tiro dalla distanza di Sensi, Cragno blocca a terra.

2′ – Berardi e Boateng tentano la rovesciata, ma lisciano entrambi. Palla al Cagliari.

1′ – PARTITI! Inizia Cagliari-Sassuolo!

20.27 – Giocatori nel tunnel, tra pochi minuti inizierà il match.

19.57 – Nella scorsa stagione, l’allora Sassuolo di mister De Zerbi vinse proprio a Cagliari la prima partita di campionato: 1-0 il risultato finale con gol su rigore di Matri. Si tratta dell’unico successo neroverde in terra sarda.

19.25 – Massicce novità nella formazione titolare del Sassuolo: esordio in neroverde per il difensore Marlon, confermato Magnani. Ferrari viene dirottato sulla fascia sinistra al posto di Rogerio. In mezzo al campo, spazio per Sensi e Locatelli, quest’ultimo davanti alla difesa.

Le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Dessena, Cigarini, Ionita; Barella; Sau, Pavoletti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Magnani, Ferrari; Sensi, Locatelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco.