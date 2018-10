La Primavera si mangia le mani: da 3-0 a 3-3 con l’Empoli

La Primavera del Sassuolo non riesce più a vincere: a impattare con i neroverdi, dopo Inter e Sampdoria, è l’Empoli di mister Zauli che, a Monteboro, strappa un preziosissimo 3-3. Partita che sembra già chiusa nella prima frazione, quando il Sassuolo segna con un colpo di testa di Raspadori (18′), un autogol di Canestrelli (23′) e un rigore di Kolaj (40′). Nel secondo tempo, i ragazzi di mister Morrone si limitano a contenere gli azzurri, ma incassano il 3-1 al 72′ da Adam Said, il 3-2 con Asllani che trafigge Turati su calcio di punizione e capitolano definitivamente al 94′ quando ad insaccare la rete è Belardinelli. La Primavera sale così a 9 punti in classifica e resta imbattuta; sabato prossimo è in programma la sfida con l’altra toscana del girone, la Fiorentina. A seguire, il tabellino del match (www.mondoprimavera.com):

Empoli-Sassuolo 3-3

Marcatori: 18′ Raspadori (S), 23′ aut. Canestrelli (S), 40′ rig. Kolaj (S), 72′ Said (E), 87′ Asllani (E), 94′ Belardinelli (E).

Empoli: Saro; Matteucci (46′ Becagli), Canestrelli, Gianneschi (90′ Bertolini), Ricchi; Ricci, Perretta (46′ Asllani), Belardinelli; Bozhanaj, Montaperto (67′ Matteoni); Adam Said. A disposizione: De Carlo, Lattanzi, Viti, Milani, Viligiardi, Seriani, Bertolini, Martini, Vivoli. All.: Lamberto Zauli.

Sassuolo: Turati; Agnelli (56′ Castelluzzo), Pilati, Ferraresi, Fiorini; Kolaj, Ghion (83′ Artioli), Viero, Bartoli; Manzari, Raspadori. Campani, Merli, Dembacaj, Bellucci, Giordano, Solla, Romeo, Mattioli, Giani, Pellegrini. All.: Stefano Morrone.

Arbitro: Sig. Matteo Gualtieri di Asti.

Ammoniti: 22′ Ricchi (E), 52′ Pilati (S), 64′ Becagli (E), 68′ Bartoli (S), 69′ Ferraresi (S), 82′ Canestrelli (E), 94′ Belardinelli (E).

Espulsi: 88′ Asllani (E) per condotta antisportiva.