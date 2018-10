La Berretti resta imbattuta: botta e risposta con il Pordenone, finisce 1-1

Secondo pareggio stagionale per la Berretti del Sassuolo, che impatta per 1-1 sul campo del Pordenone. Passano in vantaggio i neroverdi di casa con Tamponi, che sfrutta un’indecisione dei ragazzi di mister Barone, bravi a pareggiare allo scadere del primo tempo con Oddei. Nonostante un’ottima occasione per Notari a pochi minuti dal triplice fischio, il risultato resta fisso sull’1-1. Neroverdi ancora imbattuti e in procinto di recuperare la prima giornata con il Gubbio, sabato prossimo a Castelvetro. A seguire, il tabellino della partita:

Pordenone-Sassuolo 1-1

Reti: 9’ Tamponi (P), 47’ Oddei (S).

Pordenone: Lonoce, Biancon, Piani, Santo, Tomasi (79’ De Min), Nardini, Trevisan (65’ Girardi), Consorti (79’ Tirelli), Tamponi, Zamuner, Mior.

A disposizione: Pagnucco, Minen, Bonaldo, Bisaro.

Allenatore: Filippo Cristante.

Sassuolo: Montanari, Saccani, D’Alessio, Marginean, Leporati, Bechini, Oddei, Martini (18’ Notari), Michael, Mehmetaj (46’ Mercati), Nucci (86’ Petronelli).

A disposizione: Vitale, Grumo, Brizzolara, Iodice.

Allenatore: Simone Barone

Arbitro: Sig. Gambin di Udine.

Assistenti: Sig. Ingenito (Basso Friuli) e Sig. Kalbhenn (Pordenone).

Note: ammoniti Girardi (P), Marginean (S).