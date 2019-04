La Berretti non risparmia nessuno: battuto il Vicenza in rimonta

Nonostante la conquista del girone B, avvenuta sabato scorso con il 4-1 sulla Triestina, la Berretti del Sassuolo continua a macinare vittorie: nell’ultima trasferta del raggruppamento, i ragazzi di mister Barone piegano il Vicenza per 2-1 grazie ad una doppietta di Martini. Rinforzata da molti Primavera come Ghion, Masangu e Mastrippolito, il Sassuolo subisce l’1-0 veneto con un colpo di testa di Paccagnella. La reazione ospite è immediata e porta all’1-1 di Martini, che guadagna e trasforma un calcio di rigore. E’ lo stesso numero 11 a ribaltare il punteggio su assist di Ghion dopo venti minuti della ripresa. Il Sassuolo sale a 52 punti in classifica, con la possibilità di allungare fino a 55 in caso di vittoria nell’ultima partita del girone, in programma sabato prossimo a Castelvetro contro la Vis Pesaro. A seguire, il tabellino della partita.

BERRETTI: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

L.R. Vicenza-Sassuolo 1-2

Reti: 13’ Paccagnella (V), 25’ e 65’ Martini (S).

L.R. Vicenza: Pizzignacco, Forestan, Sacchetto, Paccagnella, Rossi, Parise (68’ Mosele), Bertollo (75’ Pilastro), Piazzon (46’ Parolin), Montagner (75’ Olivato), Bianco, Okoli (62’ Doda).

A disposizione: Gottin, Affollati, Rampin, Gomiero, Segantini.

Allenatore: Guido Belardinelli.

Sassuolo: Vitiello, Mastrippolito, D’Alessio, Ghion (82’ Riccardi), Leporati (70’ Brizzolara), Casini, Petronelli (57’ Saccani), Masangu, Dago (46’ Fofana), Notari, Martini.

A disposizione: Rubino, Zaffino, Caminati, Iodice, Mazzi.

Allenatore: Simone Barone.

Arbitro: Sig. De Marchi di Castelfranco Veneto.

Assistenti: Sig. Peruzzetto di Conegliano e Sig. Pianon di Treviso.

Note: ammoniti Pizzignacco (V), Mastrippolito (S) e Leporati (S).