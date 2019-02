Il Tabellino di Empoli-Sassuolo 3-0, notte fonda al Castellani per i neroverdi

Il Sassuolo esce pesantemente sconfitto dalla trasferta toscana, contro l’Empoli dell’ex Iachini i neroverdi perdono per 3-0 grazie ai gol messi a segno da Krunic, Acquah e Farias. Gara a senso unico per tutti i novanta minuti di gioco, i ragazzi di De Zerbi mettono in campo la peggior prestazione della stagione, al Castellani arriva la seconda sconfitta consecutiva, un altro 3-0.

Il Tabellino di Empoli-Sassuolo 3-0

Marcatori: 34′ Krunic (E), 37′ Acquah (E), 60′ Farias (E)

EMPOLI: Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Krunic (88′ Ucan), Bennacer, Acquah (78′ Brighi), Pasqual; Farias (67′ La Gumina), Caputo.

A disp: Provedel, Nikolaou, Diks, Antonelli, Rasmussen, Traorè, Pajac, Mchedlidze, Oberlin.

All. Giuseppe Iachini

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan (46′ Bourabia); Brignola (46′ Berardi), Babacar (76′ Matri), Boga.

A disp: Pegolo, Demiral, Lemos, Ferrari, Adjapong, Magnanelli, Djuricic, Scamacca, Di Francesco.

All. Roberto De Zerbi

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Santoro di Catania – Gori di Arezzo

IV Ufficiale: Marinelli di Tivoli

VAR: Guida di Torre Annunziata – Schenone di Genova

Ammoniti Sensi (S), Berardi (S), Pasqual (E)