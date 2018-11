Gara equilibrata in Veneto tra Tavagnacco e Sassuolo: 1-1 il risultato finale

Il Sassuolo femminile torna dalla trasferta sul campo del ostico Tavagnacco con un punto. Primi minuti di studio fra le due squadre che tentano di prendere le misure soprattutto a metà campo. La prima conclusione è del Sassuolo Femminile al 13’ con Sandy Iannella, brava a sfruttare un’indecisione della difesa gialloblu . Al 15’ Kasia Dalesczcyk su calcio di punizione battuto da Eilish McSorley svetta in area, ma è brava l’estremo difensore gialloblu Alice Bonassi a deviare la palla e mandarla in corner salvando il risultato. Il gol per il Sassuolo Femminile è nell’aria, infatti passa solo un minuto al ’16 e Eilish McSorley capitalizza al meglio un corner di Sandy Iannella e sigla l’1-0 (primo gol in Serie A per lei).

Il Tavagnacco fatica a proporsi in avanti. Al 38’ ancora Kasia Dalesczky ci prova dalla distanza con un pallonetto, il suo tiro sorvola di poco la traversa avversaria. Termina il primo tempo con il vantaggio del Sassuolo femminile. Nelle ripresa le padrone di casa partono subito all’attacco e vanno vicine al gol al ’67 con Kaja Erzen. Gol che arriva, purtroppo, invece al ’86: Gaelle Thalmann para un tiro a Elisa Camporese, sulla ribattuta arriva Caterina Ferin che insacca e fissata sul risultato di 1-1. Sabato prossimo il Sassuolo femminile affronterà nel turno casalingo l’Hellas Verona.

TABELLINO

TAVAGNACCO-SASSUOLO 1-1

MARCATRICI: 16’ McSorley, 85’ Ferin

TAVAGNACCO: Bonassi, Frizza, Mella, Mascarello, Ferin, Cecotti, Erzen, Cavicchia (74’ Winter), Zuliani, Errico, Camporese

A disposizione: Moro, Perin, Blasoni, Tomasi, Sevsek, Virgili

Allenatore: Rossi

SASSUOLO: Thalmann, Bursi, Pettenuzzo, Pondini, Iannella (45’ Martinovic), Dalesczcyk, Ferrato, Giurgiu, McSorley (67’ Tudisco), Lenzini, Battelani

A disposizione: Tasselli, Giatras, Oliviero, Brignoli, Faragò

Allenatore: Piovani

ARBITRO: Sig. Vingo di Pisa

NOTE: ammonita Camporese e Ferin