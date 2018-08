Focus on Cagliari-Sassuolo: precedenti e curiosità sulla gara

Mentre attendiamo con ansia la seconda giornata di campionato, concentriamoci sulla storia degli incontri di Cagliari e Sassuolo. I rossoblù la settimana scorsa sono caduti sotto i colpi del neo-promosso Empoli, che al Castellani l’ha spuntata per 2-0 grazie alle reti di Krunic e Caputo. Il Sassuolo ha invece portato a casa la prima vittoria stagionale, battendo su campo amico l’Inter di Luciano Spalletti.

Domenica sera, dunque, alla Sardegna Arena andrà in onda la sfida tra le due formazioni. Sfida ripetutasi 9 volte nella storia, di cui una in Coppa Italia. In generale, il Sassuolo ha battuto il Cagliari soltanto due volte, è stato sconfitto tre volte e quattro volte è finita in pareggio.

Quanto alle gare giocate in Sardegna, il bilancio è equilibrato: una vittoria a testa e due pareggi. L’ultima e unica vittoria del Sassuolo sul campo cagliaritano risale alla quinta giornata della scorsa stagione. I neroverdi di Bucchi sconfissero di misura il Cagliari di Rastelli con rete su rigore dell’ex Alessandro Matri (che nell’occasione si era fatto parare un altro rigore da Cragno).

Il bomber della partita è Marco Sau, attaccante rossoblù che ha segnato ben cinque volte contro il Sassuolo. Dal lato neroverde la palma di goleador spetta a Simone Zaza, con tre reti.

Rolando Maran, che è alla guida del Cagliari da quest’anno, ha sfidato il Sassuolo ben 18 volte dalla panchina di Chievo, Catania, Varese, Vicenza e Triestina. Il suo bilancio è di 3 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte.

Quanto a De Zerbi, solo tre volte il giovane tecnico lombardo si è ritrovato contro il Cagliari. Il risultato è di tre sconfitte, due ottenute alla guida del Benevento e una alla guida del Palermo.

I due si sono incrociati soltanto una volta. A spuntarla fu De Zerbi in Benevento-Chievo 1-0 dello scorso 30 dicembre. Una partita storica che segnò la prima vittoria in serie A dei sanniti.

