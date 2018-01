Calciomercato Sassuolo: possibile una doppia operazione con il Padova

Doppia operazione possibile tra Sassuolo e Padova, riguardante un paio di attaccanti appartenenti alle due società: Ettore Gliozzi e Andrea Cisco.

Il primo non ha bisogno di presentazioni: classe 1995, è attualmente in prestito al Cesena dopo due anni in Alto Adige. Nelle fila del Südtirol di Bolzano, la punta calabrese ha messo a segno 25 gol in due stagioni, risultando uno degli uomini decisivi della formazione altoatesina.

Andrea Cisco, classe 1998, è un prodotto delle giovanili del Padova: un’ala destra alla sua seconda stagione in prima squadra.

Ettore Gliozzi al Padova: ecco le novità sul giocatore

Il Padova ha messo gli occhi sul centravanti del Sassuolo, che a Cesena non sta trovando troppo spazio. Nella formazione romagnola, Gliozzi ha disputato soltanto 10 gare tra campionato e Coppa Italia, giocando per intero soltanto due partite.

Fermatosi ad ottobre per un infortunio al ginocchio, il giocatore non ha rivisto il campo che per qualche spezzone di partita. E Padova sarebbe un’ottima piazza per rilanciarsi. Inutile dire che i biancoscudati lo vorrebbero in prestito fino a giugno.

Tra le fila degli euganei gioca inoltre anche Luca Ravanelli, anche lui prodotto delle giovanili neroverdi in prestito a Padova.

Ettore Gliozzi al Padova: il Sassuolo punta il giovane Andrea Cisco

Ma il presupposto per l’arrivo in prestito di Ettore Gliozzi al Padova è il giovane Andrea Cisco. In cambio del “favore”, il Sassuolo vorrebbe infatti un’opzione sull’esterno, che rimarrebbe però in Veneto fino alla fine della stagione.

Il ragazzo – 9 presenze e una doppietta all’Albinoleffe quest’anno – è uno dei migliori giovani di prospettiva del campionato di Serie C, dove è sempre più in lotta per un posto da titolare nell’11 di Bisoli.

L’affare, a quanto pare, si dovrebbe chiudere a breve.

