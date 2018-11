Domenico Berardi alla ricerca del gol numero 50 in Serie A

Domenico Berardi non va in gol dal 26 Agosto 2018, l’ultima marcatura dell’attaccante neroverde risale alla sfida contro il Cagliari pareggiata per 2-2, nella quale Berardi segno il gol del momentaneo 1-1, poi il Cagliari trovò di nuovo il vantaggio con Pavoletti, ma nei secondi finali arrivò il gol di Boateng su calcio di rigore per il definitivo 2-2.

Sembrava dovesse essere una grande stagione per il fuoriclasse calabrese, iniziata con il gol vittoria contro l’Inter nella prima giornata di campionato, poi ancora in gol nella seconda contro il Cagliari, da quel momento il digiuno, tante buone prestazioni, ma da quell’ultimo gol il Sardegna, il quarantanovesimo in Serie A, Berardi non è riuscito più a gonfiare la rete.

Domenico Berardi è fermo a quota 2 gol in questa stagione, la sfida di domenica contro il Chievo potrebbe essere l’occasione giusta per raggiungere e addirittura superare quota 50 gol. Si perché le uniche due vittorie del Sassuolo contro il Chievo le ha sempre decise Berardi: Chievo-Sassuolo del 19 Aprile 2014, vinta per 1-0; e Sassuolo-Chievo del 4 Aprile 2015, anche questa vinta per 1-0.

L’ultimo gol di Berardi in Serie A