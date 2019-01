FINALE Under 16 Sassuolo-Juventus 2-4: rimonta bianconera

Benvenuti sulla diretta testuale di Sassuolo-Juventus, seconda giornata di ritorno del Campionato Under 16. La gara è in programma domenica 20 gennaio alle 15 presso il “Ferrari” di Fiorano.

LA CRONACA

16:40 Finisce qui: la Juve batte il Sassuolo per 4-2 in rimonta. I neroverdi perdono i primi punti tra le mura amiche e vedono le inseguitrici avvicinarsi in classifica.

84′ Ammonito Ferraris.

82′ Ammonito Ferrara.

81′ Nella Juve esce Bonetti ed entra Ferraris.

79′ GOL JUVE! Bonetti chiude la partita con un mancino sul primo palo, Zacchi preso in controtempo.

77′ Zacchi salva su Miretti.

75′ Nella Juve esce Salducco ed entra Andreano.

73′ Ammonito Zacchi per proteste e Salducco per perdita di tempo.

72′ Nel Sassuolo entra Arcopinto ed esce Tourè.

65′ GOL JUVE! La ribalta la Juve con un piatto dal limite dell’area di Chibozo, ben assistito da Bonetti. La palla sbatte sulla traversa e varca la linea di pochi centimetri.

63′ Doppio cambio nel Sassuolo: escono Biondelli e Mata, entrano Bruno e Palma.

58′ GOL JUVE! Succede di tutto a Fiorano: subito dopo il 2-1 di Biondelli, Pisapia riporta il punteggio sul pari con un tiro teso dai 20 metri.

56′ GOOOOL SASSUOLOOOOO! È Biondelli a ristabilire il vantaggio con un destro sotto misura dopo un tiro sporco di Giordano. Gol meritatissimo per il 7.

54′ PAREGGIO JUVE! Calcio di punizione bianconero, la palla attraversa tutta la linea di porta e viene insaccata in rete da Bonetti.

52′ Prima sostituzione anche per la Juve: entra Giorgi, esce Bevilacqua

50′ Primo cambio nel Sassuolo: Giordano prende il posto di Capogna

49′ Tourè recupera palla sulla trequarti e serve Biondelli, che si decentra e conclude di mancino di poco a lato. Ammonito Bonetti nella Juve.

41′ Inizia la ripresa!

15:42 Fine primo tempo a Fiorano: il Sassuolo conduce sulla Juve per 1-0 grazie al gol di Pieragnolo.

38′ Bel tiro al volo di Capogna dal limite, la palla non si abbassa a sufficienza per impensierire Scaglia.

35′ Juve vicina al pareggio con una conclusione involontaria di Chibozo che per poco non sorprende Zacchi.

33′ Occasionissima Sassuolo: Biondelli serve un assist al bacio per Ferrara, che però perde il tempo per concludere ed è costretto a servire Capogna a rimorchio. Il mancino del 10 termina a pochi centimetri dall’incrocio.

28′ La Juve si rende pericolosa con un mancino dal limite di Chibozo, che evita l’intervento di due avversari e conclude di un soffio a lato.

27′ Ammonito Mata.

14′ GOOOOOL SASSUOLO! Combinazione splendida tra Biondelli e Ferrara, quest’ultimo apre sulla sinistra per Pieragnolo che supera il diretto marcatore e sigla l’1-0.

12′ Gol annullato a Biondelli per fuorigioco.

5′ La prima occasione della partita è per Tourè, che colpisce debolmente al volo su assist di Mata.

1′ Inizia la partita!

Il tabellino

SASSUOLO-JUVENTUS 2-4

RETI: 14′ Pieragnolo (S), 14’st e 39’st Bonetti (J), 16’st Biondelli (S), 18’st Pisapia (J), 25’st Chibozo (J)

SASSUOLO (4-3-3): Zacchi; Lazzaretti, Cehu, Barbetta, Pieragnolo; Tourè (32’st Arcopinto), Casolari, Mata (22’st Palma); Capogna (10’st Giordano), Ferrara, Biondelli (22’st Bruno).

A disposizione: Lanzi, Macchioni, Cavallini, De Toffol, Okoduwa.

Allenatore: Roberto Bucchioni.

JUVENTUS: Scaglia, Mulazzi, Turicchia, Salducco (35’st Andreano), Giorcelli, Saio, Chibozo, Pisapia, Bonetti (41’st Ferraris), Miretti, Bevilacqua (12’st Giorgi).

A disposizione: Basso Palmiero, Fiumanò, Mele, Savona, Mauro, Lofrano.

Allenatore: Paolo Beruatto.

Arbitro: Sig. Zanotti di Rimini.

Assistenti: Sig. Martelli di Modena e Sig. Roli di Modena.

Ammoniti: 27′ Mata (S), 9’st Bonetti (J), 33’st Zacchi (S), 33’st Salducco (J), 42’st Ferrara (S), 44’st Ferraris (J).