FINALE Under 16 Sassuolo-Cremonese 4-0: goleada a Fiorano

Benvenuti sulla diretta testuale di Sassuolo-Cremonese, settima giornata di ritorno del Campionato Under 16 Serie A-B. La gara è in programma domenica 3 marzo alle 15 presso il “Ferrari” di Fiorano.

LA CRONACA

16:36 Sassuolo-Cremonese termina senza recupero: partita senza storia a Fiorano, con i 2003 di Bucchioni che portano a casa altri tre punti importantissimi grazie ai gol di Biondelli (2), Capogna e Arcopinto.

74′ Ultimi cambi nel Sassuolo: entrano Macchioni, De Toffol, Xhuvelaj e Bruno per Pieragnolo, Casolari, Ferrara e Toure.

73′ GOOOL SASSUOLO! Uno-due tra Arcopinto e Ferrara, il numero 17 arriva prima sul passaggio prima del diretto marcatore e batte Maini di mancino.

69′ Lauciello semina due avversari ed entra in area, Zacchi fa buona guardia e blocca a terra il tentativo del numero 16.

66′ Arcopinto tira dalla distanza, Maini controlla la sfera uscire alla sua destra.

64′ Nel Sassuolo entrano Giordano e Palma per Biondelli e Capogna.

58′ Primo cambio nel Sassuolo: Arcopinto entra al posto di Mata.

56′ Alla ricerca del gol anche Ferrara, che taglia alle spalle del difensore ma conclude a lato.

53′ Nella Cremonese escono Berto e Quarena per Iavarone e Greco.

50′ TRIS SASSUOLO! Ferrara serve Biondelli in verticale, il 7 trafigge anche Maini e sigla la doppietta personale.

48′ Mata va in verticale da Biondelli, che apparecchia di prima per Capogna: Maini si supera e manda in angolo.

44′ Una bella azione corale porta al tiro Mata dai 20 metri, conclusione alta sulla traversa.

41′ Inizia la ripresa!

15:44 Finisce il primo tempo: l’Under 16 conduce sula Cremonese per 2-0 grazie ai gol di Biondelli e Capogna.

40+4′ La Cremonese si fa viva con un colpo di testa a lato di Quarena.

37′ GOOOOOL SASSUOLO! Rete incredibile di Capogna, che parte dalla linea laterale di destra e tira a giro all’incrocio dei pali più lontano. Traiettoria imparabile per Maini, è 2-0 Sassuolo.

35′ Ammonito Pieragnolo.

31′ Zacchi regala palla a Lauciello con un rinvio sbagliato, ma para a terra sul successivo tiro del numero 16.

28′ Non ce la fa Cantoni: al suo posto entra Maini. Cremonese già costretta ad usare la seconda finestra di cambi su tre.

24′ A gioco fermo, Capogna tira a botta sicura colpendo Cantoni in pieno volto: entrano i sanitari della Cremonese.

16′ GOOOOOL SASSUOLO! Toure tiene palla al limite aspettando il taglio di Biondelli anziché servire corto Ferrara, il 7 riceve palla e non sbaglia a tu per tu con il portiere ospite. Nella Cremonese esce Roncalli ed entra Lauciello.

15′ Giocano bene e di squadra i ragazzi di Bucchioni, molto precisi nei passaggi e nelle coperture.

6′ Bel filtrante in profondità di Ferrara per Capogna, il 10 non arriva sulla palla per un soffio.

4′ Biondelli entra in area dopo un buon contropiede portato avanti da Capogna e Ferrara, ma il diretto marcatore riesce a recuperare palla.

1′ Inizia la partita!

Il tabellino

SASSUOLO-CREMONESE 4-0

RETI: 16′ e 10’st Biondelli, 37′ Capogna, 33’st Arcopinto.

SASSUOLO (4-3-3): Zacchi; Cavallini, Lazzaretti, Iodice, Pieragnolo (34’st Macchioni); Toure (34’st Xhuvelaj), Casolari (34’st De Toffol), Mata (18’st Arcopinto); Capogna (24’st Giordano), Ferrara (34’st Bruno), Biondelli (24’st Palma).

A disposizione: Badiali, De Battisti.

Allenatore: Roberto Bucchioni.

CREMONESE: Cantoni (28′ Maini), Marenda, Bernasconi, Capuzzi, Fortunato, Arpini, Berto (13’st Greco), Rosà, Quarena (13’st Iavarone), Roncalli (16′ Lauciello), Imprezzabile.

A disposizione: Ferrari, Uccellini, Panina.

Allenatore: Gianluca Temelin.

Arbitro: Sig. Villa di Rimini.

Assistenti: Sig. Campisi di Bologna e Sig. Spada di Bologna.

Ammoniti: 35′ Pieragnolo