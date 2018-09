Diretta Sassuolo-Milan: LIVE 0-0

Buonasera tifosi neroverdi,

Canale Sassuolo è al Mapei Stadium per raccontarvi in diretta Sassuolo-Milan, 7^ giornata del Campionato di Serie A TIM. Sassuolo ancora imbattuto in casa, dove in tre partite ha raccolto 9 punti. Milan che fatica fuori da San Siro, la formazione di Gattuso in trasferta ha raccolto solo 2 punti.

La diretta LIVE di Sassuolo-Milan





30’ Di Francesco si libera dalla marcatura. Suggerimento di Berardi, ma alla conclusione dell’ex Bologna di oppone Donnarumma con la gamba.

25’ Kessie solo davanti a Consigli fa partire un pallonetto che supera il portiere. La palla sembra entrata, ma arriva Lirola a salvare sulla linea. Si resta sullo 0-0.

21’ Superati i venti minuti di gioco. Sassuolo che fa vedere un buon palleggio e prova a creare trame di gioco interessanti, ma ancora non si registrano tiri in porta pericolosi per Donnarumma.

16’ Ammonito Biglia, fallo su Di Francesco.

11’ Sassuolo che fa vedere di esserci in partita. Ultimi minuti passati nella metà campo rossonera con il Milan che gioca molto basso. Già fallita l’idea Castillejo falso 9. Il ruolo passa a Chalanoglu.

8’ Due falli del Milan nei confronti di giocatori del Sassuolo. Intervento irregolare molto duro prima di Biglia poi di Kessie. L’arbitro non sceglie la via del cartellino.

3’ Palo esterno del Milan in un tentativo di tiro-cross di Suso

2’ Subito Sassuolo in avanti. Si fanno vedere le ali Di Francesco e Berardi

20:30 Squadre in campo. Pronti al fischio di inizio

20.15 Le squadre rientrano negli spogliatoi, quindici minuti all’inizio di Sassuolo-Milan

19.50 Entra in campo anche il Sassuolo.

19.48 E’ il Milan la prima squadra a scendere in campo per il riscaldameto, sotto la curva occupata dai propri tifosi.

Le formazioni Ufficiali di Sassuolo-Milan

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Locatelli, Sensi; Berardi, Boateng, Di Francesco.

A disp: Pegolo, Dell’Orco, Lemos, Magnani, Adjapong, Sernicola, Magnanelli, Djuricic, Brignola, Boga, Matri, Babacar.

All. Roberto De Zerbi

MILAN: G.Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Castillejo, Calhanoglu.

A disp: A.Donnarumma, Reina, Calabria, Laxalt, Simic, Zapata, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Halilovic, Borini, Cutrone.

All. Gennaro Gattuso

L’ultimo match giocato al Mapei Stadium tra Sassuolo e Milan si concluse con la vittoria dei rossoneri per 2-0.