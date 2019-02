Finale Sassuolo-Juventus 0-3: al Mapei Stadium la Juve passeggia e vince facile

Buona domenica tifosi neroverdi, e benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Juventus.

Sassuolo-Juventus è il match della 23^ giornata di Serie A, bianconeri lanciati verso la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo, ancora ibattutti in questo campionato, incontrano la formazione neroverde che davanti ai propri tifosi tenterà l’impresa di dare il primo dispiacere alla squadra di Allegri.

CanaleSassuolo.it sarà presente sugli spalti del Mapei Stadium per raccontarvi la diretta di Sassuolo-Juventus, attraverso la cronaca testuale minuto per minuto e a seguire tutte le interviste ai protagonisti della gara. Forza Sasol!

Diretta Sassuolo-Juventus

90′ + 5 Finisce qui, la Juve batte il Sassuolo per 3-0. Un buon Sassuolo solo per i primi venti minuti, dopo l’immeritato svantaggio la squadra di De Zerbi si spegne lentamente.

90′ + 4 Giallo per Lirola

90′ Gara archiaviata dalla Juventus, al Mapei Stadium si attende solo il triplice fischio finale.

90′ Cinque minuti di recupero.

86′ GOL Juventus, Emre Can appena entrato segna il gol del 3-0.

85′ Ultimo cambio Juve, fuori Mautidi, dentro Emre Can.

83′ Cambio per la Juve, esce Bernardeschi, dentro Dybala

79′ Terzo e ultimo cambio per il Sassuolo, fuori Bourabia, al suo posto Magnanelli

78′ Il Sassuolo non ci crede più, ritmi molto bassi in questo momento.

72′ Ci prova Berardi con un potente sinistro rasoterra da fuori area, palla di poco fuori.

70′ GOL Juventus, Ronaldo di testa su azione da calcio d’angolo porta i bianconeri sul 2-0.

66′ Primo cambio per allegri, fuori Khedira, dentro Bentancur

64′ Juve vicinissima al raddopio, Khedira manca di un soffio il tap in vincente

63′ Rugani mura il tentativo ravvicinato di Bourabia

59′ Invasione di campo al Mapei Stadium, un tifoso entra sul terreno di gioco e si dirige verso CR7 per abbracciarlo. Gioco momentanemente fermo.

59′ Altro cambio per il Sassuolo, esce Babacar dentro Boga

56′ Primo cambio per il Sassulo, esce Djuricic entra Matri.

54′ Sassuolo vicinissimo al gol del pareggio. Szczesny esce fuori dall’area per anticipare Berardi, sbaglia l’intervento, ma il tentativo di pallonetto dell’attaccante neroverde finisce di poco a lato.

52′ Gol annullato a Cristiano Ronaldo per posizione di fuorigioco

51′ Ci prova Babacar da fuori area, palla alta sopra la traversa

48′ Occasione Juve, dgli sviluppi del calcio d’angolo Rugani non inquadra la porta di poco.

47′ Mandzukic per Ronaldo, Djuricic è attento e devia in corner

46′ VIA AL SECONDO TEMPO, nessun cambio nelle due formaioni

45′ + 3 FINE PRIMO TEMPO, Mazzoleni manda le squadre negli spogliatoi, Buona partenza del Sassuolo fino al gol del vantaggio bianconero.

45′ + 1 Juventus vicinissima al gol del raddoppio, confusione nelle marcature in area neroverde, la palla arriva a Khedira che fortunatamente la mette a lato.

45′ Concessi 3 minuti di recupero.

42′ Si gioca prevalentemente a metà campo, il Sasssuolo sembra aver perso molta della sua brillantezza iniziale.

39′ Angolo per il Sassuolo, la palla arriva a Berardi fuori area che prova con una bordata dalla distaza, nulla di fatto.

38′ Ammonizione per Bourabia, fallo su Bernardeschi

37′ Ci prova ancora Mandzukic di testa ma senza inquadrare la porta-

36′ Prova a risalire la Juve con Mandzukic pescato in fuorigioco

35′ Ritimi leggermente diminuiti in questa minuti di gioco.

30′ Giallo anche per Magnani, atterra Matuidi, punizione da posizione interessante per Ronaldo, un mix tra cross e tiro viene liberato dal Sassuolo.

27′ Seconda ammonizione per la Juve, giallo ad Alex Sandro per fallo su Berardi.

24′ Reazione del Sassuolo che si riporta in avanti con Berardi, il suo cross per Lirola viene intercettato da Cacares.

22′ GOL JUVENTUS. Consigli cosa combini??? Il portiere neroverde gioca con la palla tra due giocatori bianconeri, un rinvio affrettato porta la palla sui piedi di Khedira che a poichi passi non sbaglia.

20′ Angolo per il Sassuolo, Babacar tocca di testa, facile per Szczesny.

19′ Svarione in area neroverde, per poco Matuidi non ne approfitta.

16′ Angolo battuto da Berardi, Ronaldo spazza l’area.

15′ Gran botta di Locatelli da fuori area, Szczesny costretto a tuffarsi e metterla in angolo. Solo Sassuolo in campo.

13′ Non molla il Sassuolo che ad ogni occasione punta verso la porta difesa da Szczesny.

10′ Gran possesso palla del Sassuolo che non sembra per niente intimidito dal blasone dell’avversario.

6′ Primo cartellino giallo del match, ammonito Pjanic per fallo su Locatelli.

4′ NON E’ RIGORE, per il direttore di gara l’intervento di Szczesny è sul pallone.

3′ Occasione Sassuolo, Djuticic solo davanti al portiere viene atterrato dall’ultimo difensore bianconero. L’arbitro si dirige al VAR.

2′ Primo sussulto neroverde, Sassuolo in contropiede, Sensi prova dalla distanza ma la palla finisce alta.

18:00 FISCHIO D’INIZIO di Sassuolo-Juventus, primo pallone giocato dai bianconeri.

17:58 Squadre nuovamente in campo, al via l’innno della Serie A.

17:45 Domenico Berardi riceve dal patron Squinzi e dal ad Carnevali il riconoscimento per le 200 presenze con la maglia del Sassuolo.

17.20 Squadre in campo per il riscaldamento. Tutto esaurito oggi al Mapei Stadium.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SASSUOLO-JUVENTUS

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Bourabia; Berardi, Babacar, Djuricic.

A disp: Satalino, Lemos, Demiral, Adjapong, Ferrari, Magnanelli, Boga, Brignola, Scamacca, Odgaard, Di Francesco, Matri.

All. Roberto De Zerbi

JUVENTUS: Szczesny; De Sciglio, Caceres, Rugani, A.Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

A disp: Perin, Pinsoglio, Cancelo, Spinazzola, Barzagli, Emre Can, Bentancur, Dybala, Kean.

All. Massimiliano Allegri

Le dichiarazioni pre partita

Carnevali alla Gazzetta dello Sport: “Il Sassuolo punta a tornare in Europa proponendo il bel gioco e Roberto De Zerbi è brillante condottiero a cui la proprietà tiene molto. La Juventus è una delle squadre più forti d’Europa, contro di loro bisogna essere perfetti, noi dopo sei stagioni in Serie A siamo diventati più esperti“.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Bourabia, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Caceres, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.

